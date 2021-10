De reden dat we graag klagen (en waarom dit stiekem best gezond is)

Als we klagen doen we dit met een reden. En blijkbaar is af en toe klagen eigenlijk heel gezond.

Steun

“Klagen heeft een functie”, vertelt Filip Raes, klinisch psycholoog, gedragstherapeut en hoogleraar aan de KU Leuven aan HLN.be. “Mensen die klagen, ventileren ook. Ze spreken uit waar ze mee zitten. Dat lucht op.” Verder is klagen een ­manier om steun te zoeken bij anderen. Soms kan het troost bieden, soms ook goede raad.

Negatieve spiraal

Als je bijvoorbeeld klaagt over het weer en anderen zijn met je eens, dan creëert dat een gevoel van herkenning en samenhorigheid. “Zo’n verbondenheidsgevoel is essentieel voor ons, sociale wezens”, legt Raes uit. Maar hij benadrukt dat het wel belangrijk is om niet te lang in die klaagzang te blijven hangen. “Dan loop je het risico anderen mee te sleuren in een negatieve spiraal.” Bovendien klagen we vaak omdat we dingen die niet goed zijn of verbetering nodig hebben simpelweg gewoon sneller opmerken.

Denken in oplossingen

Dat is niet voor niets, want dat klagen heeft ook zo z’n voordelen. “Je vergroot je kansen op overleving, als je op je hoede bent”, zegt de expert. “Stel je voor dat er duizenden jaren geleden twee soorten mensen bestonden: flierefluiters die altijd lagen te chillen, en serieuzere mensen die alert waren, nadachten over problemen en dan ook sneller reageerden bij gevaar. Wie had het meeste kans om te overleven, denk je? Inderdaad, de serieuze soort.”

Kortom: wat klagen, piekeren en zeuren is zo slecht nog niet. Maar blijf er niet te lang in hangen en benoem na het klagen ook wat positieve dingen. Dat is wat beter voor je humeur.

Bron: HLN.be