De Rotterdamse actrice Dewi Reijs blokkeerde een winkelstraat met een afvalberg: “De gemeente deed niets”

Werd het probleem meteen opgelost nadat ze het heft in eigen handen nam?

Structureel probleem

Het afval zorgde bij actrice Dewi, bekend van de film Een echte Vermeer en de serie De regels van Floor, voor veel frustratie. Er staan in de steeg achter haar bedrijfspand twee containers die vaak haperen, waardoor mensen hun afval ernaast zetten. Ook horecazaken dumpen er illegaal hun afval, wat zorgt voor veel overlast en stank.

Rotterdamse Dewi Reijs blokkeert winkelstraat met afvalberg: “De gemeente deed niets” Beeld Dewi Reijs

Lakse gemeente

De Rotterdamse actrice belde de gemeente om door te geven dat ze het vuilnis moesten ophalen. Ze zei erbij dat ze het vuilnis op straat zou gooien als ze niet binnen een dag langskwamen. De volledig geblokkeerde weg zou voor problemen zorgen en dan móest de gemeente immers wel komen.

Heft in eigen handen

Reijs kreeg gelijk. De wijkagent was er snel bij toen de straat werd geblokkeerd door al het afval. Deze belde meteen de gemeente, waarna het werd opgehaald. De Rotterdamse vindt het raar dat er toen ineens wel actie werd ondernomen. Het afval is volgens haar écht een probleem; het is ongezond en er komen beesten op af.

Veel klachten

De actrice is niet de enige die het afval als een groot probleem ervaart. Volgens haar klaagden de afgelopen weken tientallen bewoners en horecaondernemers in de straat over het probleem. Ook toen kwam de gemeente niet. Ze vindt het onbegrijpelijk dat de wethouder verantwoordelijk voor volksgezondheid er niet voor zorgt dat het probleem structureel wordt aangepakt.

Bron: AD