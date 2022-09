De rouwstoet met Elizabeth is onderweg langs deze speciale route

De stoet vertrok zondagochtend om 11.00 uur van Balmoral Castle, het buitenverblijf van de vorstin waar ze donderdag overleed. In Edinburgh wordt ze opgebaard in haar officiële Schotse residentie Holyroodhouse.

Gelukkige vakanties

Op de route liggen de stad Forfar en Glamis Castle. Dat is was het huis van de grootouders van moeders kant van Elizabeth en een plek waar ze naar verluidt in haar jeugd veel gelukkige vakanties heeft doorgebracht.

Geboorte Margaret

Het was ook de plaats waar haar ouders op huwelijksreis waren. Het is ook waar haar moeder, the Queen Mom Elizabeth, in 1930 het leven schonk aan prinses Margaret.

Prinses Anne reist mee

In de doorzichtige rouwauto is de kist van de koningin met daar overheen de koninklijke standaard te zien. Prinses Anne en haar man Timothy Laurence reizen mee. De stoet bestaat in totaal uit zeven auto’s.

In Edinburgh staat een grote menigte klaar om Elizabeth de laatste eer te bewijzen.

Dinsdag naar Londen

Haar kist wordt dinsdag naar Londen overgebracht. Elizabeth wordt woensdag opgebaard in Westminster Hall in de Britse hoofdstad. Daar blijft de kist staan tot de begrafenis. op maandagochtend 19 september. Die plechtigheid is in Westminster Abbey.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: BBC