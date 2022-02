Na de ‘Mijn naam is Peter’-campagne zorgt een foto van een Duitse CEO-lunch opnieuw voor ophef vanwege gebrek aan diversiteit. Cecile Wansink van het feministische platform Women Inc. vindt de foto verbazingwekkend, maar baalt dat we in Nederland helaas eenzelfde trend zien.

Waar zijn de vrouwen?

De foto is genomen op de Munich Security Conference 2022. Op de foto zie je een tiental oudere mannen dat aan het vergaderen is. Je zou zeggen dat de foto te saai is om een discussie te veroorzaken, maar dit is wel degelijk gebeurd. “Het is 2022. Waar blijft de nieuwe generatie en waar zijn de vrouwen?”, klinkt het namelijk op Twitter.

Trend in Nederland

De foto gaat dan ook viral op Twitter. In een interview met Metro reageert Cecile Wansink op de foto. “Aan de ene kant is deze foto verbazingwekkend, maar aan de andere kant ook weer niet, omdat we in Nederland eenzelfde trend zien.” Het is al langer bekend dat er een enorm gebrek aan diversiteit is aan de top van het bedrijfsleven. Dat maakt ook deze foto pijnlijk duidelijk. Je ziet alleen mannen, ze zijn allemaal wit en zijn ook nog eens allemaal van een zekere leeftijd.

Situatie veranderen

Women Inc. kwam afgelopen januari al met de campagne ‘Mijn naam is Peter’. In Nederland heten meer CEO’s van beursgenoteerde bedrijven Peter, dan dat er vrouwelijke CEO’s zijn. Klinkt onwaarschijnlijk, maar het is echt waar. Het is volgens Cecile belangrijk om hier iets aan te doen. “Mensen denken vaak dat het vanzelf wel verandert, maar als we daar op moeten wachten dan zijn we nog heel lang bezig.”

OLD-BOY-NETWORK



