De ‘Sesamstraat’-moeder die altijd jong bleef: dít was Sien Diels

Het is 1967 als Sien, gelijk bij de start van de serie Sesamstraat, haar intrede doet als het karakter met haar eigen voornaam. Ze werd voor de rol gevraagd als Vlaamse tegenspeler van Piet Hendriks, die van 1967 tot 1984 ook in de straat woonde als opa van de buurt. Na Piets vertrek kwam Lex Goudsmit in de straat wonen, eveneens in de rol van opa.

Sien Diels in 1996. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Nooit ouder

Veel Sesamstraat-kijkers viel het op dat alle spelers door de jaren heen natuurlijk ouder werden. Aart Staartjes ging er steeds ouder uitzien en ook Lex raakte door het leven getekend. Maar Sien bleef jong. Ze straalde áltijd jeugd en warmte uit, zei ook voormalig Sesamstraat-acteur Hakim Traïdia op de radio over zijn wijlen oud-collega.

Sien is er niet meer. Zoals Hakim Traïdia net op radio 1 zei: 'Andere personen uit Sesamstraat werden oud, maar aan Sien zag je het niet. Ze werd 74. https://t.co/yw5tXeeiY2 — Jop de Vrieze (@Jopinie) 19 oktober 2021

Scène uit Sesamstraat met Tommie, Ieniemienie en Sien Diels. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Winkel van Sien

Sien begon als een vrijgevochten, licht feministisch type in de serie, maar bloeide uit tot de moederfiguur van Ieniemienie, Tommy en Pino. Ze nam het altijd voor hen op en stond voor hen klaar. De Winkel van Sien was zó'n begrip in haar tijd dat er zelfs een bordspel van kwam met de naam Sesamstraat: Boodschappen doen, waarin kinderen fictieve boodschappen moesten doen in de Winkel van Sien.

Sien en de bewoners van Sesamstraat voor haar winkeltje. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Partner en kinderen

Over haar privéleven was Sien nooit erg open, maar wie goed zoekt vindt een interview uit 2013 in het maandblad van ouderenvereniging Okra. Uit dat interview leren wij dat Sien een geliefde echtgenote en moeder van twee adoptiekinderen was: een dochter uit Korea en een zoon uit India. Ze vertelt over de tijd dat zij druk was met Sesamstraat: “Dat ik aan Sesamstraat kon meewerken, heb ik te danken aan mijn man, een schat van een man. Altijd wanneer ik in Nederland was, zorgde hij voor de kinderen. Gelukkig was hij zelfstandige en kon hij zijn uren zelf regelen. Maar zonder hem, was het heel moeilijk geweest in de periode dat de kinderen klein waren. Nu ik gestopt ben met acteren en lesgeven, geniet ik vooral van het samenzijn met mijn man. We wandelen samen, gaan samen op reis, we zijn heel vaak samen al is hij nog steeds aan het werk.”

Genoten van het leven

Het interview eindigt toepasselijk: “Mocht ik mijn leven opnieuw doen, ik zou geen andere keuzes maken. Ik had tot nu een leuk leven. Ik heb hard gewerkt, veel gezien en veel genoten. Dat laatste probeer ik nog volop te doen. Genieten van onze mooie tuin, van de wandelingen met onze vrienden, van mijn man die ik erg graag zie, van een goed boek, van het zaterdagse aperitiefje in een Leuvens café met vrienden, van onze kleinzoon, van de mooie dingen hier in huis. Ik zou het zo weer over doen.”

Bron: ANP, Twitter, Beeld en Geluid, Okra.