De slaapkamergeheimen van Corrie: “Ik ben op zoek gegaan naar porno met dikke mensen”

Corrie (47): “Weet je wat het is met masturberen? Het blijft toch een beetje alsof je een hamburger bij de McDonalds haalt. Op het moment dat je hem opeet, is het wel lekker. Maar het bevredigt niet echt en na een uur heb je alweer honger. Je kunt er wel iets culinairs van proberen te maken door kaarsjes aan te steken en jezelf met olie in te smeren, maar een echt lekker driegangenmenu wordt het nooit.

Fijne sex

Voor zo’n menu heb ik toch echt een man nodig. Ik zou er heel graag weer een in mijn bed hebben. Ik ben al 13 jaar alleen. En ik ben gelukkig, maar voor echt fijne sex heb ik liever iemand die achter me ligt, onder me, of boven me. Iemand die terugpraat, initiatief neemt en een seksdrive heeft.

Toen de relatie met de vader van mijn kind voorbij was, ging ik in eerste instantie op zoek naar een vader voor mijn volgende kind. Moest ik een oppas regelen, me helemaal opdoffen en laat op stap. Daar had ik op een gegeven moment echt geen zin meer in. Maar ik wilde wel sex. Ik had zo’n zin dat ik me in de supermarkt moest bedwingen om geen vreemde mee te trekken achter de groenten.

Fetisj

Ik ging op Tinder, maar dat beviel me totaal niet. Ik ben nogal dik en heb daar zelf geen problemen mee. Ik had ook gewoon full body foto’s bij mijn profiel staan, maar het punt is dat je dan al snel mannen krijgt met een fetisj. Die willen het wel graag met een dikke vrouw doen, maar er niet mee gezien worden. Ik wil iemand die me leuk vindt om wie ik ben en niet iemand die zich stiekem voor me schaamt. Ik ben een godsgeschenk voor de juiste man en als hij dat niet zo voelt dan liever helemaal niet. Ik heb geen zin in spelletjes. Toen ik een paar jaar geleden na een leuke Tinder-date nooit meer iets van de betreffende man hoorde en ook zijn profiel ineens verdwenen was, was ik er helemaal klaar mee. Wat een gedoe joh.

Sex met mezelf

Ik ben van Tinder af en vertrouw erop dat er op een dag een man op mijn pad komt. Al ga ik daar niet op zitten wachten. Als ik straks op mijn sterfbed lig, wil ik niet terugkijken op een leven waarin ik alleen maar hebben zitten wachten. Ik maak er nu wat van en doe de dingen waar ik blij van word. Ook in bed.

Ik heb veel tijd en aandacht gestoken in uitzoeken hoe ik sex met mezelf fijner kan maken. Ik heb in allerlei speeltjes geïnvesteerd, vooral ook in speeltjes die niet piemelvormig zijn. Waarom moeten ze die vorm hebben als je er toch alleen je clitoris mee wil bereiken? Dan zijn andere vormen veel handiger om vast te houden.

Uitdagingen

Ik bedacht ook allerlei uitdagingen voor mezelf. Dan ging ik bijvoorbeeld proberen om zo snel mogelijk klaar te komen. Ik kan dat nu in twee minuten. Heb je niks aan natuurlijk, maar toch. Ik heb mezelf ook aangeleerd het met beide handen te kunnen. Ook grappig. Via internet kwam ik uiteindelijk in aanraking met een masturbatie challenge: 30 dagen lang masturberen met elke dag focus op iets anders. Ik kwam niet elke dag klaar, maar vond het wel een fijne challenge. Ik hield daar vooral aan over dat opwinding ook fijn kan zijn om wat langer vast te houden. Het hoeft allemaal niet meteen heel snel, al kan het wel.

Porno met dikke mensen

Ik ben ook begonnen met porno. Ik ben op zoek gegaan naar porno met dikke mensen, omdat ik wel eens wilde zien hoe dikke lijven eruit zien als ze sex hebben. Ik werd er niet per se opgewonden van, maar was wel blij dat ook mensen met een minder standaard lijf zichtbaar zijn.

Bij gewone porno zie je nooit dikke mensen, waardoor je het idee kunt krijgen dat dikke mensen vies zijn als ze sex hebben. Ikzelf heb ook gedacht dat ik er geen recht op had om hoe ik eruit zag. Ik ben daar nog niet helemaal vanaf, maar dat begint wel steeds meer te komen. Ik doe het lekker met mezelf en geniet van sex en van mijn leven. Zoals gezegd zou het fijn zijn als een leuke man zich zou melden, maar tot hij zich aandient, neem ik het ervan. Kan ik iedereen aanraden.”