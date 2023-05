De slaapkamergeheimen van Valerie (27): “Als mijn vriend klaarkwam, was de seks altijd voorbij”

<<<LET OP: TUSSENKOPJES TOEVOEGEN!>>>

Valerie (27): “Ik las laatst een interview met Chantal Janzen op libelle.nl en daarin stond dat zij het soms maar eens per maand met haar man doet, omdat ze geen zin heeft het te forceren. Dat sprak mij aan, ik voel het namelijk ook zo. Soms doen we het twee keer per week en soms doen we het vier weken niet. Dat is allemaal goed voor mij. Inmiddels, moet ik erbij zeggen. Want dat was eerst wel anders.

Orgasmekloof

Ik kon me echt onzeker voelen. Ik had het idee dat we twee keer per week eigenlijk wel moesten halen, omdat er anders iets mis was. Dan ging ik denken dat ik misschien niet sexy genoeg was. Of dat ik wat vaker een mooie string moest aantrekken in plaats van mijn Hema- onderbroek. Maar inmiddels ben ik op het punt dat het voor mij gewoon goed is.

Dat komt ook omdat ik genderstudies gestudeerd heb en mede daardoor leerde te praten over seks. In eerste instantie vooral over de orgasmekloof, waarmee zoveel vrouwen op de wereld te dealen hebben. Ik ook. Als mijn vriend klaarkwam, was de seks altijd voorbij. Dan moest ik echt aangeven dat ik ook een keer een orgasme wilde hebben.

Sorry, sorry

Inmiddels probeert hij daar wel meer rekening mee te houden, maar eerlijk gezegd gaat het nog steeds vaak verkeerd. Zelfs als ik expliciet zeg dat ik deze keer ook graag wil klaarkomen, kan hij zich na zijn ejaculatie gewoon omdraaien en gaan slapen. Zo irritant vind ik dat. Als ik dan boos word, reageert hij wel met sorry, sorry. Maar het wordt nooit helemaal duidelijk waarom hij mijn orgasme blijkbaar minder belangrijk vindt dan dat van hem. Het blijft een beetje een moeilijk punt voorlopig. Maar we praten tenminste, dat vind ik winst.

Als we een tijdje niet gevreeën hebben, bespreek ik dat ook gewoon. ‘We hebben al een tijdje geen seks meer gehad, is alles nog oké tussen ons?’ vraag ik dan. Meestal is er niks aan de hand. We zijn gewoon moe en druk en daardoor komt het er niet van. Dat is oké, we zijn ook al bijna tien jaar bij elkaar. Dan spettert het gewoon niet meer zo, denk ik.

Only Fans

Een paar maanden geleden was dat wel anders. Toen spetterde het flink, soms wel twee keer per dag. Dat kwam doordat ik actief geworden was op Only Fans, een platform waar mensen betalen om bepaalde content te zien. Soms is het seksgerelateerd, maar dat was in mijn geval eigenlijk helemaal niet zo. Ik heb een zichtbare handicap. Via sociale media kreeg ik regelmatig het verzoek of ik een foto kon delen, waarop die handicap zichtbaar was. Blijkbaar vonden mensen dat opwindend.

Ik wilde die fetisj weleens verder onderzoeken en het bleek ook een manier om via Only Fans veel geld te verdienen. Ik hoefde mijn kleren niet eens ervoor uit te trekken, al heb ik wel één keer een seksuele handeling laten zien. Maar dat besloot ik niet meer te doen, het voelde niet echt goed voor mij.

Ik werd zelf niet per se opgewonden van de content die ik maakte, er was nou eenmaal niks seksueels aan. Maar dat een deel van mij, waarvoor ik me vroeger altijd schaamde, nu ineens het onderwerp van aanbidding voor mensen was, gaf mij een hernieuwd zelfvertrouwen.

Gevoel van macht

Van dat zelfvertrouwen raakte ik wel opgewonden. Ook gaf het een soort gevoel van macht dat mensen mij betaalden voor foto’s. Heel bijzonder. Én heel tijdrovend. Daarom ben ik er na een paar maanden weer mee gestopt. Het kostte me gewoon te veel tijd en de boost van zelfvertrouwen die ik ervan kreeg, ebte ook al snel weer weg.

Toen ik stopte met Only Fans, zakte ons seksleven terug naar hoe het was voor die tijd. En daar ben ik nu weer helemaal oké mee. Iets vaker klaarkomen zou wel fijn zijn, maar daar blijven we over in gesprek. Zolang we maar blijven praten met elkaar, is voor mij alles goed.”