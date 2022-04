Bij een staatsbezoek verwacht je misschien lange, over the top-galajurken met veel glitters. Less is more, bewijst koningin Máxima. Op de laatste avond van het staatsbezoek van de Indiase president en zijn vrouw aan Nederland droeg Máxima een rode pantalon met een prachtige, opvallende rode top. Natuurlijk opnieuw een ontwerp van Natan. Ze droeg deze klassieke outfit onder andere eerder tijdens het Bevrijdingsconcert in 2019.

Koningin Máxima Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn te gast bij de Indiase president in Muziekgebouw aan ‘t IJ, waar ze de voorstelling Ramayana bekijken. #staatsbezoek pic.twitter.com/Fga3FHEltE — Rick Evers (@RickEversRoyal) 6 april 2022

Máxima van top tot teen in rood

Als de koningin voor rood kiest, dan gaat ze ook van top tot teen in rood. Een succesformule die onze koningin de afgelopen jaren vaker heeft gebruikt:

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Beeld ANP / ANP

Beeld ANP / ANP

Beeld ANP / ANP

Koningin Máxima wisselt nieuwe outfits af met outfits die ze eerder heeft gedragen. Misschien om de kosten een beetje binnen de perken te houden. Want wat geeft onze koningin nou jaarlijks uit aan haar kleding?

Bron: Modekoninginmaxima.nl