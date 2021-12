De tarotkaart van 24 december: Vissen, onthoud: je vleugels groeien vanzelf weer terug

Deze tarotkaart staat voor: Vier van Zwaarden is de kaart van stagnatie en stilstand. Maar heb jij je al eens afgevraagd of die gedwongen rust misschien wel de belangrijkste stap is in jouw proces? Accepteer de situatie en rust lekker uit. Het is tenslotte bijna kerst, dus geniet van dit moment.

Ram

Je mag even niet aan de lampen hangen en losgaan. Door omstandigheden word je ‘stilgezet’ door het leven. Kan het nog toepasselijker in deze verlichtte tijden en vrolijke kerstbomen?

Stier

Je kunt deze aangelegenheid ook aangrijpen om tot jezelf te komen. Even helemaal je rust vinden en je voorbereiden op de toekomst. Gelukkig ben jij van nature geduldig. Enjoy the peace!

Tweelingen

Leg je racehelm maar terug in de kast, want voorlopig gaat alles met een slakkengangetje. Probeer er het beste van te maken. Ruim, nu je er toch de tijd voor hebt, de zolder of de schuur eens grondig op.

Kreeft

Jij denkt dat je de kaars aan twee kanten kan branden, maar je lichaam fluit je nu terug. Ga vanmiddag eens lekker onder je fleece panterkleedje liggen en kom eens helemaal tot rust. Geniet ervan.

Leeuw

Je begrijpt er misschien helemaal niets van, maar het oponthoud is voor je eigen bestwil. Als je slim bent, luister je naar de signalen, anders moet je straks dubbel werk doen. Geniet van je vrije dag.

Maagd

Je hebt helemaal geen zin in al die verplichte gezelligheid tijdens de feestdagen. Maar doe het voor de mensen om je heen. Klap die laptop eens een paar dagen dicht. Je zult zien dat je ervan opknapt.

Weegschaal

Je denkt dat iets je in zijn greep houdt, maar dat is niet zo! Je kunt alles per direct loslaten. Waarom doe je het niet?! Waar sus je jezelf mee in slaap? Netflix, sporten of schoenen kopen bij Zalando?

Schorpioen

Weet dat je nergens aan vastzit en dat alle obstakels die je nu ziet, slechts illusies zijn. De illusie van vermoeidheid staat vandaag centraal. Maar je hebt de wijsheid om het met zachtheid te veranderen.

Boogschutter

Het gebeurt je bijna nooit, maar nu twijfel je aan jezelf. Het kan zijn dat je een nachtje goed moet slapen om de situatie weer helder te zien. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Rust uit.

Steenbok

De vier van zwaarden, kan ook aan je vragen ‘Geloof je er wel echt in?’. Kijk naar jezelf en geef eerlijk antwoord. Is het vermoeidheid en angst voor verantwoordelijkheid? Gun jezelf een eerlijk antwoord.

Waterman

Het is belangrijk dat je voldoende vakantietijd neemt voor jezelf. In de rust kunnen alle antwoorden zich aan je ontvouwen. Vergeet niet iedereen te bedanken voor hun inzet. Dankbaarheid is een cadeau.

Vissen

De waarheid is dat echte liefde nooit kan worden aangetast. Je bent nu misschien overtuigd dat alles voorgoed verloren is omdat je zo down en somber bent. Maar onthoud: je vleugels groeien vanzelf weer terug.