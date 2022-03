Beter nieuws om het weekend mee in te gaan, kunnen wij niet bedenken.

Warme donderdag

Tijd om zonnebrandcrème in te slaan! De winter was al officieel voorbij, maar nu verdwijnt ook de kou uit ons land. Vandaag merken we dat al: het is hartstikke zonnig en de temperaturen lopen op tot 17 graden. Daarmee was het donderdag de warmste dag van het jaar tot nu toe! Vanaf vrijdag wordt het iets minder warm en is er kans op regen, maar de weersvoorspelling voor volgende week maakt dat allemaal goed.

Temperaturen schieten omhoog

Na een weekend met veel bewolking en af en toe een spatje regen, begint ook volgende week bewolkt. Vanaf dinsdag komt de zon weer beter door. ’s Nachts blijft het nog wat koud en mistig, maar overdag schieten de temperaturen omhoog. Vooral woensdag wordt het warm. Het is niet ondenkbaar dat het dan op sommige plekken in het land voor het eerst dit jaar 20 graden wordt. Wij zeggen: vrij nemen en het terras op!

Bron: Weer.nl