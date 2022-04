Als je denkt aan een hippe jas, dan is de bodywarmer niet het eerste (en ook niet het vijfde) kledingstuk waaraan je denkt. Je denkt eerder: duf en boswachter. Maar toch is de bodywarmer terug. In een nieuw jasje (há!) en dus helemaal hip. De tussenjas kan dit jaar wel in de kast blijven hangen, want in plaats daarvan draag je fijn de bodywarmer.

Bodywarmer combineren

Het leuke aan een bodywarmer is dat je die leuke trui of blouse niet wegstopt onder een jas, maar dat deze zichtbaar blijft. Op deze manier kun je eindeloos veel combinaties maken. Want de bodywarmer staat leuk bij een blouse, een (gestreepte) trui en op wat warmere dagen ook met een T-shirt met korte of lange mouwen. Kies voor een kleur die past bij de meeste items in jouw kledingkast en je kunt deze lente eindeloos variëren.

Zo kun je de bodywarmer dragen:

