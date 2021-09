De verdwijning van Amerikaanse Gabby Petito (22): dít is alles wat we tot nu toe weten

Het is begin juli. Gabby en Brian zijn dolgelukkig, want hun vier maanden durende roadtrip door de Verenigde Staten staat op het punt te beginnen. Een witte bus verbouwden ze tot een mobile home, alle spullen zijn gepakt en het koppel gaat de deur uit.

Instagram

Via de Instagram-pagina van Gabby is de reis van plek tot plek te volgen. Ze plaatst de ene na de andere foto. Ogenschijnlijk zielsgelukkig poseert ze bij verschillende natuurmonumenten en nationale parken. Tot er na 25 augustus ineens niets meer geplaatst wordt.

Laten we nog even terug gaan naar de dagen daarvoor. Vanaf 5 juli verschijnen om de paar dagen foto’s op de Instagram van Gabby. Bij Monument Rocks in Kansas, voor een kleurrijke wand in Colorado Springs en een aantal foto's genomen in Zion National Park in Utah. Op 26 juli deelt ze een foto, zoenend met Brian, bij de Mystic Hot Springs.

Ruzie

Dan wordt het augustus. Op de 12e die maand, het stel is inmiddels in Arches National Park, wordt de politie opgeroepen vanwege een ‘huiselijke ruzie’ tussen de twee. Ze nemen het koppel mee naar het bureau voor verder verhoor, en hoewel Gabby daar diep in tranen is geeft het stel aan dat het gaat om een incident, niet om een patroon van ruzies of geweld.

Politie

De politie houdt voor de zekerheid het koppel een nachtje uit elkaar, maar laat ze de volgende dag als het stof gedaald is weer samen verder reizen. Op 19 augustus verschijnt daarna het laatste bewegende beeld van Gabby: een acht minuten durende vlog waarin zij en Brian vertellen over hun roadtrip. Een paar dagen later, op 23 augustus, zegt Gabby via FaceTime tegen haar ouders dat ze later van Utah naar Grand Teton National Park in Wyoming rijden. Het koppel checkt op 24 augustus samen uit bij een hotel in Salt Lake City.

Laatste sms

De 25e sms't Gabby haar moeder nog een paar keer en laat haar weten dat ze in Grand Treton National Park in Wyoming. Ze plaatst wat haar laatste post ooit bleek te worden op Instagram: een foto van haar, met een gebreide pompoen in haar handen. Toen kwam 30 augustus het laatste teken van leven: volgens de moeder van Gabby sms’te haar dochter haar enkel “Geen ontvangst in Yosemite”, daarna niets meer.

Brian

Dan wordt het 1 september. Plots verschijnt Brian bij zijn ouderlijk huis in Florida, met de bus waarmee hij en Gabby aan het rondreizen waren. Van haar is geen spoor te bekennen. De ouders van Gabby kijken het even aan, misschien heeft ze inderdaad geen bereik. Van Brian horen zij in de tussentijd niets. Tien dagen later, op 11 september, geven haar ouders Gabby op als vermist.

Een officiële verdachte is hij niet, maar Brian wordt wel door de politie gevraagd alles te vertellen over zijn vertrek en solo-terugreis van de roadtrip, maar zijn advocaat raadt hem aan niet te praten en dat is exact wat Brian doet. Hij zegt geen woord over zijn trip en ook niet over de dagen voordat hij haar achterliet.

Media-aandacht

De biologische vader van Gabby, Joseph Petito, roept na 5 dagen zonder vooruitgang op 16 september de hulp in van de gemeenschap om zijn dochter te vinden. Vanaf dat moment wordt Gabby wereldnieuws: berichten over haar vermissing worden veelvuldig gedeeld en iedereen die ook maar íets gezien heeft wordt gevraagd zich te melden bij de politie. De ouders en stiefouders van Gabby richten zich tot de de ouders van Brian om alsjeblieft te zeggen waar hij Gabby achterliet.

Lichaam gevonden

Dan blijkt dat de ouders van Brian hem al niet meer hebben gezien sinds 14 september. Hij verdween nog voordat Gabby wereldnieuws van de aardbodem. De politie begint op 18 september met het zoeken naar Gabby in Grand Treton National Park in Wyoming, de laatste plek waarvan de moeder van Gabby zeker weet dat ze er was.

Dan komt op 19 september, eergisteren dus, bijna drie weken na het laatste teken van leven van Gabby, het nieuws dat geen enkele ouder ooit wil horen: er zijn stoffelijke resten gevonden. Waarschijnlijk gaat het om het lijk van Gabby.

Familie gecondoleerd

Hoewel volgens de FBI nog uit forensisch onderzoek moet blijken of het écht om Gabby gaat, lijkt het er wel erg op. “De forensische identificatie is nog niet voltooid om honderd procent zekerheid te hebben dat we Gabby hebben gevonden, maar haar familie is op de hoogte gebracht”, zei FBI-agent Charles Jones tijdens een persconferentie. “Dit is een ongelooflijk moeilijke tijd voor familie en vrienden.”

Brian nog spoorloos

Van Brian is nog steeds geen spoor te vinden. Tientallen agenten kamden vorig weekend een natuurgebied in de buurt van zijn woning uit met onder meer speurhonden en drones, omdat zijn ouders dachten dat hij daar een wandeling ging maken. Maar zonder resultaat. Die zoekactie is nu stopgezet. “We houden er ernstig rekening mee dat Brian zichzelf iets aangedaan heeft”, stelt politiewoordvoerder Josh Taylor bij The New York Post.

Wat nu?

Over wat er precies gebeurd is, is nog geen zinnig woord te zeggen. De FBI en de politie werken in de Verenigde Staten hard om de waarheid boven tafel te krijgen, maar houdt er rekening mee dat dat nog weleens lastig kan gaan worden door het gebrek aan getuigen.

De hele wereld leeft mee met de familie en vrienden van Gabby:

Bron: De Telegraaf, AD, Het Laatste Nieuws, The New York Times.