De vakprijs wordt ieder jaar uitgereikt tijdens de C21Media verkiezingen en daar een prijs winnen is een grote eer voor de makers achter de tv-programma's.

Hunted

Reality-competitie tv is eigenlijk precies wat het zegt: het is een competitie, maar met echte mensen en het is een echt spel, waarvan de uitslag van te voren niet bedacht is door de makers. Expeditie Robinson valt bijvoorbeeld ook in die categorie, en Hunted ook.

B&B vol liefde

RTL was in totaal met drie formats genomineerd: B&B vol liefde, Make up your mind en De verraders. Peter van der Vorst vindt het een eer dat De verraders de award heeft gewonnen: “Het is een mooie erkenning voor het harde werk.”

Format

In De verraders strijden achttien BN’ers onder leiding van Tijl Beckand om een zilverschat. Op en rond kasteel Erenstein in Limburg lopen er drie verraders rond die de buiten willen kapen. De verraders is eigenlijk een mix van het razendpopulaire programma Wie is de mol? en het spelletje De weerwolven van Wakkerdam. In het vorige seizoen gingen Samantha Steenwijk en Chatilla van Grinsven er vandoor met de zilverschat en het tweede seizoen ging afgelopen vrijdag van start.

De nieuwe verraders

Ortál Vriend, Stefano Keizers en Jamie Westland zijn toen, natuurlijk zonder het medeweten van de andere kandidaten, omgedoopt tot verraders. Het programma is achteraf niet altijd makkelijk voor de kandidaten, omdat er aardig wat psychische spelletjes worden gespeeld. Zij kregen daarom hulp bij de verwerking.

Bron: AD.