Dinie vertelde Hans en Annette in de laatste aflevering dat er tijdens de logeerweek op de boerderij veel herinneringen terugkwamen aan haar in 2019 overleden man. Die herinneringen maakten haar zo verdrietig, dat ze besloot naar huis te gaan. Een beslissing die Hans niet had zien aankomen. De boer was duidelijk wel gecharmeerd van haar en moest dat dus even verwerken.

Boer Hans en Annette hebben het gezellig

Op Instagram deelt het programma nu alvast een voorproefje van de volgende uitzending. Aanstaande zondag is te zien hoe boer Hans en Annette de ochtend na het vertrek van Dinie samen wakker worden op de boerderij. De twee zijn duidelijk een stuk vrolijker dan de avond daarvoor. “Ik kreeg gewoon een goedemorgen-kus, nou dat is jaren geleden van een man”, zegt Annette lachend in de camera. Ook Hans geeft aan dat hij het vertrek van Dinie ’s nachts even heeft moeten verwerken, maar nu weer “met goede moed” is opgestaan. Dat zorgt voor een grote lach op het gezicht van Annette:

Bron: Boer zoekt vrouw