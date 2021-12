De vriend van Elsje (32) zat bij een sekte: “Ik had geen idee waar hij doorheen ging”

“Het was een collega die voor het eerst zijn wantrouwen uitsprak door te zeggen dat de stichters van de verslavingskliniek iets sekte-achtigs hadden. Ik deed dat af als onzin. Maar echt welkom voelde ik me er niet. Er werd op me neergekeken, dat voelde ik duidelijk. Ik was net afgestudeerd en aan mijn eerste baan als psycholoog begonnen. De verslavingskliniek waar ik werkte, was opgezet door een club vrienden die vonden dat de verslavingszorg anders kon. Ze hadden een ideaalbeeld voor ogen om dat zelf te doen. Dat vond ik mooi. Jeppe werkte er als teamleider. Alle leden van deze kungfu-vriendenclub hadden een functie binnen de kliniek: de één als nachtwaker, de ander als kok, weer iemand deed de administratie. Voor de andere functies, zoals die van psycholoog, maatschappelijk werker en psychiater, werden gediplomeerde collega’s aangetrokken. Het viel me op dat alle mannen en vrouwen van de vriendengroep eenzelfde, stoere kledingstijl hadden. De vrouwen zagen er bleek en moe uit en hadden een afwezige blik die ik niet kon verklaren. Op een dag liep ik het keukentje binnen toen René, de leider van de kungfu-groep, er was. Ik voelde letterlijk de spanning en er werd heel nerveus gelachen om zijn grapjes, die helemaal niet grappig waren. Wat ís dit toch, dacht ik.”

Geen idee

Het begon me ook op te vallen dat niemand van de vriendengroep iets losliet over z’n privéleven. Ook Jeppe niet. Omdat de kliniek in de middle of nowhere stond en ik nog geen auto had, haalde hij me geregeld op van het station en reden we samen naar de kliniek. Ik voelde een klik met hem. We hadden het over spiritualiteit en zingeving, onderwerpen waar ik met vrienden niet snel over sprak. Daarnaast was er een bepaalde kwetsbaarheid die Jeppe liet zien, al had ik op dat moment werkelijk geen idéé waar hij doorheen ging. Hij vroeg me een keer mee om ergens een broodje te eten. Ik vond hem leuk, maar hij bleef maar afstand houden en het was me wel duidelijk dat hij niet open stond voor een relatie. Dat werd – zo begreep ik later - binnen de kungfu-sekte gezien als overtreding, en zo’n overtreding overleef je niet. René had gedreigd dat hij dan Jeppe’s rug zou breken. Die bedreiging nam hij heel serieus.”

Geraffineerd

“Jeppe was begin twintig toen hij zich aanmeldde bij een sportclub om kungfu lessen te volgen. Zowel fysiek als mentaal kon hij daar veel in kwijt. Als iemand op dat moment tegen hem had gezegd dat hij zich bij een sekte aansloot, dan had hij je hard uitgelachen. Hij kwam terecht in een hele hechte groep. Te hecht, bleek later. De groepsdruk werd zo groot, dat je niet buiten de boot wilde vallen. De kungfu-leraar, René, bepaalde wat je droeg, met wie je een relatie had, waarin je je geld investeerde. Dat ging heel geleidelijk en geraffineerd. Eerst word je helemaal opgehemeld, vervolgens totaal afgebrand. Als je uit de groep wilde stappen, bedreigde René je met de dood. Op een dag zei René tegen Jeppe: “Volgens mij ben je homo, maar je ego staat je in de weg om dat te herkennen.” Jeppe voelde zich helemaal geen homo, en toch begon hij te twijfelen omdat hij echt geloofde dat René er beter zicht op had. Toen Jeppe merkte dat hij verliefd op me werd, begon hij zich af te vragen of René het wel bij het juiste eind had en of ook andere uitspraken en overtuigingen van René eigenlijk wel klopten.”

Doodsbedreiging

“Wat zou je doen als je in een vriendenclub zit en je wordt niet geaccepteerd om wie je bent?”, vroeg Jeppe me op een dag. Ik antwoordde dat ik nooit in zo’n vriendenclub zou blijven. Eindelijk besloot hij dat hij dit inderdaad niet meer wilde. Hij kon niet meer toegeven dat hij homo was terwijl dat niet de waarheid was. Maar Jeppe had ook eerder gezien hoe een andere deelnemer van de groep had aangegeven weg te gaan, en hoe deze man vervolgens flink werd mishandeld. Daarom besloot Jeppe het anders aan te pakken en zei tegen René: “Ik ben te zwak voor de groep en zal jullie verlaten.” Jeppe werd duidelijk te kennen gegeven dat als hij in de buitenwereld óóit iets los zou laten over René, hij dat niet zou overleven. Vervolgens werd hij uit het gemeenschappelijke huis gezet en had hij niks meer. Zijn geld had hij in de groep gestoken, inclusief een lening van een ton. Hij had geen huis meer om naar toe te gaan. Jeppe sliep her en der, en soms weleens in zijn auto. Aan mij vertelde hij niet alles in één keer. Hij wist dat ik het niet zou bevatten als ik dit allemaal hoorde.”

Bullshit verhaal

“Dit klinkt bijna sektarisch”, zei ik tegen Jeppe, toen we uiteindelijk besloten om met elkaar te daten en ik beetje bij beetje steeds meer over zijn tijd bij de kungfu-vriendenclub hoorde. Jeppe werd boos toen ik dat zei en nam het zelfs voor René op. Hij was ervan overtuigd dat René het beste met hem en de groep voor had. Langzaam kwam bij hem het besef hoe het echt zat. Namelijk dat hij vijftien jaar in een bullshitverhaal had geloofd waar zijn tijd, geld, relaties en familiebanden zwaar onder hebben geleden. Dat is geen makkelijk besef. Nog altijd is hij bezig om zijn schuld af te betalen die hij heeft overgehouden uit zijn tijd bij de kungfu-sekte. Zelf vroeg ik me af of het wel zo handig was om een relatie te beginnen met Jeppe. Ik wilde niet zijn psycholoog of hulpverleenster zijn, ik wilde een gelijkwaardige relatie. We werkten ook nog altijd samen in de kliniek, waar René de baas was. Jeppe was bang dat hij mij met onze relatie in gevaar zou brengen. Door zijn verhalen werd me duidelijk dat de kungfu-groep in zo’n rare wereld leefde, dat ik bang was dat René hem nog eens door zijn hoofd zou schieten. Jeppe besloot René mee te delen dat hij met mij was. Na zijn mededeling volgde er een duistere stilte; vervolgens zei René: “Dat moet je lekker doen, je bent toch al verloren.” Eindelijk voelden we ons vrij. Doordat Jeppe gelijk in therapie iging, is het gelukt een gelijkwaardige relatie op te bouwen.”

Belangrijk inzicht

“Een jaar nadat we een relatie kregen, ging de verslavingskliniek failliet en stopte ons werk daar. De eerste jaren van ons samenzijn had Jeppe heftige nachtmerries en op sociaal vlak voelde hij zich onzeker. Dat is langzaamaan afgenomen. De recente rechtszaak en veroordeling van René, maar ook de podcast die is gemaakt met verhalen van de slachtoffers, heeft weer veel bij hem naar boven gehaald. Door er veel over te praten en ermee bezig te zijn, begrijpt hij beter hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook al kende ik ondertussen alle verhalen over zware mishandeling, financiële uitbuiting, bedreiging en seksueel misbruik: na de rechtszaak waarbij alle verhalen de revue passeerden, ben ik er een paar dagen ziek van geweest. Voor een buitenstaander is het niet te bevatten wat Jeppe en zijn vrienden moesten verduren en hoe het zo ver is gekomen. Hoe heeft hij naar de wekelijkse mishandelingen van de vrouwelijke leden kunnen kijken zonder in te grijpen? Hoe vergeeft hij zichzelf hiervoor? Als je dit als buitenstaander hoort, dan denk je dat jou dit nooit zal gebeuren. De realiteit is dat je makkelijker in een sekte kan rollen dan je denkt. Jeppe’s vertrouwen is flink geschaad, maar hij kiest ervoor om te vertrouwen. Hij is niet bereid wrokkig achter te blijven. Inmiddels hebben we twee kinderen en gaan we volgend jaar trouwen. Hij is een superlieve vader die graag dolt met zijn kinderen. Ik ben heel gelukkig dat het goed is gekomen met hem en met ons. Hij heeft daar hard voor gevochten en dat maakt dat ik heel erg trots op hem ben.”

Hoe kan het dat slimme mensen in een sekte belanden? Luister naar de verhalen van de slachtoffers in de podcast Een soort god. Kijk voor meer informatie op volkskrant.nl/eensoortgod