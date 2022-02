Met een gemiddelde temperatuur van 5,8 graden was het volgens Weer.nl gemiddeld een stuk warmer dan normaal. Gemiddeld is het namelijk 3,9 graden. Dit winterseizoen komt daarmee op de zesde plaats van zachtste winters ooit.

Helaas ook geen sneeuwpret met slechts achttien sneeuwdagen. In De Bilt vroor het op 22 dagen met slechts twee dagen matige vorst en -5 graden. Normaal zakt de temperatuur 35 keer onder nul en vriest het negen maal matig.

Lente

Op 30 december werden bijna alle dagrecords in ons land verbroken. In Eindhoven tikte het kwik maar liefst 15,5 graden aan, in De Bilt werd het maximaal 13,5 graden. Het leek dus wel lente rond de jaarwisseling. Met 11,1 graden in De Bilt was het de op een na warmste jaarwisseling ooit.

Natte februari

Tot aan februari viel er ook nog eens minder regen dan normaal. Maar deze maand was zeer nat en werd de op drie na natste februarimaand ooit gemeten met 118 millimeter tegen gemiddeld 60 millimeter normaal. Daarnaast waren er ook drie stormen die veel overlast verzorgden: Corrie, Eunice en Dudley.

Bron: ANP