‘Een beeld dat zich binnendringt in je geheugen en een bijna zintuigelijk ervaring opwekt’, klinkt het oordeel van de jury. Volgens juryvoorzitter Rena Effendi kon ze de ‘stilheid bijna horen’.

World Press Photo van het jaar

Oranje, rode en gele jurken hangen aan houten kruizen langs de kant van de weg. Het beeld steekt fel af bij de donkere wolken die samenpakken op de achtergrond en de regenboog die de foto siert. Deze kruizen zijn herdenkingskruizen ter nagedachtenis aan naamloze kindslachtoffers die omkwamen tijdens hun verblijf in een katholiek internaat in de Canadese stad Kamloops.

Brute opvoeding

In het internaat zijn vorig jaar 215 stoffelijke overschotten gevonden van inheemse kinderen. Zij werden afgezonderd op hardhandige wijze opgevoed nadat ze vaak op brute wijze van hun ouders werden losgerukt. Het doel? In de Canadese samenleving functioneren en hen ontdoen van hun culturele identiteit. Het was verboden om in hun eigen taal te spreken. Iets wat ze nu ‘culturele genocide’ noemen.

Duizenden kinderen misbruikt en vermoord

Duizenden kinderen werden tot het einde van de vorige eeuw de dood ingejaagd door mishandeling, verwaarlozing, ziekte of ongelukken. Sinds 1850 zijn er zo’n 150.000 kinderen in 130 internaten opgevangen. Het laatste internaat sloot op 1996 de deuren. In 2015 werd vastgesteld dat er 3200 kinderen zijn overleden. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk boven de vierduizend. De kinderen werden slachtoffer van seksueel, fysiek en psychologisch misbruik.

Pijnlijke World Press Photo

President Justin Trudeau sprak van ‘een pijnlijke herinnering aan een donker en beschamend hoofdstuk in onze geschiedenis’. Hij bood zijn excuses aan aan vertegenwoordigers van de gemeenschap Tk’emlúps te Secwe̓pemc voor de manier waarop de kinderen bij hun ouders werden weggehaald, beschadigd en soms nooit meer terugkeerden.

Bron: World Press Photo, NRC