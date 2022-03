Geef vooral je eigen draai aan de trends van nu en de kleding die je al in de kast hebt hangen, natuurlijk. Maar wie op zoek is naar handvatten om zich door de grote hoeveelheid modetrends heen te worstelen: hieronder 3 trends die in of uit zijn.

Modetrends van 2022

Wat betreft de modekleuren van 2022 zit je volgens kledingcoach en styliste Angelique Schonewille goed met aardetinten, zoals koffie- en chocoladekleuren, grijstinten, groen en ‘fifty shades of blue’ goed. Maar hoe zit het met de trends?

In: korte jurken, uit: onderjurken

Je benen en knieën mogen weer gezien worden, want de jurken lijken kort, korter, kortst te worden als je de laatste modetrends mag geloven. Een wijdvallend exemplaar voor overdag, een blazerjurk voor de avond. Mocht dat nou net niet jouw ding zijn, dan zijn er gelukkig ook nog genoeg leuke jurken in een midi of maxi-lengte verkrijgbaar.

Wat je vanaf nu minder gaat zien, zijn onderjurken (ook wel ‘slip dress’ genoemd). Je weet wel: de satijnen, nauw aansluitende jurkjes met een spaghettibandje die je normaal gesproken eerder in de slaapkamer draagt.

Beeld H&M

Met dit jurkje van H&M sla je twee vliegen in één klap: een hip, kort model in de trendkleur van deze zomer, € 39,99

In: tops en truien met polokraag, uit: crop tops

Zijn we het unaniem eens dat crop tops niet meer in groten getale in de winkels hoeven te liggen, want bij weinig vrouwen flatteus? Bovendien heeft de gemiddelde vrouw sowieso weinig de behoefte om haar middenrif te tonen tijdens het boodschappen doen of de hond uitlaten.

Neem liever de laatste modetrend: tops en truien met een polokraag zijn de afgelopen maanden niet aan te slepen in menig (web)winkel. Ideaal om te dragen op een koele avond in het voorjaar en makkelijk te combineren met een goed zittende jeans of juist over een (lange) jurk heen.

Beeld Mango

Een oversized trui van een grof gebreide stof, met fijne V-hals en natuurlijk dat polokraagje. Bij Mango ben je aan het juiste adres voor een betaalbaar exemplaar van deze trend, € 39,99

In: gekleurde pakken, uit: skinny jeans

Slecht nieuws voor de liefhebber van de skinny jeans, want de strakke broek is op haar retour. Modeontwerpers maken massaal broeken die iets ruimer vallen (een straight model of de mom jeans) of nóg veel losser zitten (zoals baggy broeken).

Maar wie haar beste modebeentje voor wil zetten, draagt dit jaar een gekleurd kostuum. Dé tip om stylish voor de dag te komen, want weinig moeite om deze outfit samen te stellen, maar wel een groots resultaat. Koningin Máxima is dol op deze ton-sur-ton trend.

Geen zin in een pak? Zogenaamde ‘co-ord sets’ bieden uitkomst. Dat zijn tops en broeken in dezelfde kleur of print die je samen draagt of apart van elkaar kunt stylen.

Beeld ZARA

Deze prachtige pistachekleur is universeel flatterend en de linnen-achtige stof is helemaal zomerproof. Te koop bij ZARA: jasje voor € 59,95 en pantalon voor € 39,95

Wat ook niet mag ontbreken in de kast: een mooie, witte broek. Maar hoe draag je die nou het leukst? Hieronder tips van een stijlconsultant.

Bron: Freundin, Glamour