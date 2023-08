De zomer houdt nog even aan: donderdag kans op tropische temperaturen

Het zomerweer houdt nog iets langer aan dan verwacht en dat is goed nieuws. “De omslag naar koel zomerweer leek zich rond woensdag namelijk al te voltrekken, maar dat valt mee”, zo laat Weerplaza-meteoroloog Wouter van Bernebeek weten. “We lijken met name rond donderdag nog wat dieper in de warme lucht terecht te komen. Die lokale ‘dertigers’ komen dan mogelijk alsnog.” Het uiterste zuiden van Nederland kan zelfs te maken krijgen met een tropische dag.

Iets koeler

Vrijdag liggen de temperaturen tussen de 25 graden en 28 graden en dat is natuurlijk prima vertoeven. In de nachten is het overigens wel een stuk frisser, want dan liggen de temperaturen rond de 13 tot 15 graden. Ook kunnen er ’s nachts wat mistbanken ontstaan. Waar het in Frankrijk flink losbarst vrijdag, lijkt het er vooralsnog op dat de buien Nederland voorbijgaan. Wel dalen de temperaturen flink in het weekend, zaterdag en zondag komen we waarschijnlijk niet boven de 20/22 graden uit. Ook kan er langs de kust wat regen vallen. Dieper landinwaarts blijft het gelukkig droog en aangenaam met weinig wind.

Bron: AD