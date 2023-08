De zomer is terug: morgen lokaal richting de 30 graden

We hebben een aantal frisse, herfstachtige weken achter de rug. Wie zomervakantie vierde in eigen land, kwam er bekaaid vanaf. Gelukkig komen er op de valreep toch nog zomerse dagen aan.

Droge donderdag

Vandaag loopt het kwik al flink op. Zo kan het in het zuiden van het land al 25 graden worden. Gisteren werd het lokaal niet warmer dan 23 graden. Het is vandaag in het noorden van het land bewolkt. In het midden en zuiden komt de zon al wat vaker door. Op de meeste plekken blijft het droog.

30 graden

Ook de nachten worden steeds warmer. Afgelopen nacht was het nog zo’n 6 à 8 graden, komende nacht wordt het al 13 tot 16 graden. Morgen overdag lopen de temperaturen in rap tempo op. We beginnen de dag al gelijk met veel zon. In het noorden wordt het rond de 25 graden, maar in het zuiden van het land wordt het nog warmer en kunnen we lokaal zelfs de 30 graden aantikken!

Onweer

Of we dan ook weer onweer kunnen verwachten, zoals vaker na zo’n warme dag? Nee, die kans is klein. Aan het eind van de dag zullen er in het binnenland stapelwolken ontstaan, met mogelijk een kleine bui tot gevolg, maar zware buien en onweer blijven waarschijnlijk uit.

Het weekend

Wordt het in het weekend net zo warm? Helaas niet. Het wordt zaterdag zo’n 21 à 24 graden en de kans op regen is aanzienlijk. De meeste kans op zon heb je in het westen van het land. Ook zondag wordt het niet warmer dan 25 graden en kan er een lokale bui vallen.

Bron: Weer.nl