De zomer keert terug: volgende week krijgen we tóch nog mooi weer

We moeten nog een paar dagen geduld hebben, maar dan kunnen we toch nog genieten van wat aangenamere temperaturen.

Langzaam de goede kant op

Volgens meteoroloog Martijn Dorrestein wordt het in kleine stapjes wat warmer. “Morgen wordt nog een regenachtige dag”, zo vertelt hij aan RTL Nieuws. “20 graden gemiddeld, maar in de regen voelt het wel koud aan.” Zaterdag wordt het al wat beter, volgens de meteoroloog. Ongeveer 23 graden en het zal dan een stuk droger zijn. “Maar er kan nog wel een bui vallen”, waarschuwt Martijn.

De warmste dag van de week

Daarna kunnen we echter eindelijk onze paraplu weer met een gerust hart thuislaten. Zoals het er nu naar uitziet, blijft de regen dan namelijk zeker een week weg. Martijn: “En vanaf maandag is er ook echt een stijgende lijn in de temperatuur te zien. Er is nog veel onzeker, maar vrijdag lijkt de warmste dag van de week te worden.”

Bron: RTL Nieuws