De zomer van 2023 is wereldwijd de warmste ooit gemeten

Dat meldt de EU-dienst Copernicus Climate Change Service. In juli was al een internationaal temperatuurrecord verbroken en ook augustus was warmer dan alle voorgaande jaren.

Nederland

Juni was volgens het KNMI in Nederland de warmste en zonnigste maand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur was in deze maand maar liefst 19,4 graden, terwijl die normaal 16,2 graden is. De zon scheen in totaal 328 uur, normaal is dit maar 214 uur.

Veel Nederlanders hebben de afgelopen maanden juist als minder zomers ervaren vanwege de grote hoeveelheid regen die viel. In de cijfers blijkt dat mee te vallen. Er viel deze zomer landelijk gemiddeld 242 millimeter neerslag; slechts 18 millimeter meer dan normaal. Ook de neerslagduur was standaard: 117 uur neerslag tegenover 118 uur.

Kijken we alleen naar juli, dan viel er in die maand wel relatief veel regen: 110 millimeter tegenover normaal 78 millimeter. Er waren in juli slechts drie dagen waarop het níet regende. Ook kreeg Nederland in juli te maken met de ontwrichtende storm Poly.

Geen Europese hitterecords

Hoewel de zomer van 2023 in grote delen van Europa uitzonderlijk warm was (in bijvoorbeeld Spanje, Italië en Griekenland zorgden hittegolven in juli voor temperaturen boven de veertig graden), zijn er op het continent geen warmterecords verbroken. Deze zomer staat op plek vijf van de warmste zomers ooit in Europa.

Copernicus-bestuurder Samantha Burgess wijst in een reactie op de cijfers op het ‘overweldigende wetenschappelijke bewijs’ voor klimaatverandering. “We zullen klimaatrecords en een toename van extreme weersverschijnselen blijven zien, die een impact hebben op de samenleving en op ecosystemen, totdat we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen”, waarschuwt ze.

Bron: ANP