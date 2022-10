De zon gaat schijnen: op déze dagen is het komende week nazomeren geblazen

Waar we de afgelopen week op sommige dagen al met handschoenen moesten fietsen vanwege de ijzige ochtendkou en het vooral met bakken uit de hemel kwam, komt daar aankomende week verandering in.

Zonnig weer

Maandag begint de week met mist in de ochtend, en is het net als het weekend zonnig en vrijwel windstil. De week begint op maandag en dinsdag met temperaturen tussen de 15 en 18 graden en laat de zon zich vooral veel in de middag zien.

Dinsdag wordt het warmer, met een daggemiddelde van 20 graden. In de ochtend is er ook vandaag weer veel mist, die in de loop van de ochtend ook weer wegtrekt. Dan is er alle plaats voor een warm zonnetje.

Woensdag topdag

Woensdag is qua temperatuur de lekkerste dag van de week. Het wordt plaatselijk 22 graden en er is volop zon. Met een zuiden- tot zuidwestenwind wordt zachte lucht aangevoerd en de maximumtemperatuur komt uit tussen 18 graden op de Waddeneilanden en 21 graden in het zuidoosten van het land.

Lekker naar buiten

Ook donderdag wordt een zonovergoten dag, met heerlijke temperaturen die uitkomen tussen de 18 en 20 graden. Een perfecte week om lekker te tuinieren, te sporten of te wandelen.

Middagtemperaturen rond 16 graden zijn gebruikelijk begin oktober. Daar stijgen we de rest van de week nog een beetje bovenuit.

Bron: Weeronline