Oekraïne is een grote producent van plantaardige olie. Doordat de productie stil is komen te liggen door de oorlog in het land, dreigt er in veel landen een tekort te ontstaan. Dat betekent niet alleen lege schappen in de supermarkt. De olie wordt ook gebruikt om producten in te frituren en margarine, koekjes en babyvoeding mee te maken. Een woordvoerder van de FNLI licht toe dat raapzaadolie, lijnzaadolie en palmolie goede vervangers zijn. Welke olie het beste als vervanger kan worden gebruikt, hangt wel af van wat je ermee wil doen.

Zonnebloemolie vervangen

Zonnebloemolie heeft een neutrale smaak en kun je gebruiken voor koude en warme bereidingen. Een alleskunner die we dus ook veel gebruiken. Maar wat gebruik je als het (even) niet verkrijgbaar is?

Kokosolie

Kokosolie



Volgens het Voedingscentrum moeten we wel een beetje oppassen met het gebruik van kokosolie: “Kokosolie bevat erg veel verzadigd vet, meer dan zonnebloemolie of olijfolie. Verzadigd vet verhoogt je ‘slechte’ LDL-cholesterol, en dit vergroot de kans op Deze olie is een goede vervanger voor zonnebloemolie. De milde kokossmaak is niet in elk gerecht gewenst, maar is wel heel lekker in koekjes, cakes en muffins. Ook is kokosolie geschikt om in te bakken en braden. Het kan goed tegen hoge temperaturen.Volgens het Voedingscentrum moeten we wel een beetje oppassen met het gebruik van kokosolie: “Kokosolie bevat erg veel verzadigd vet, meer dan zonnebloemolie of olijfolie. Verzadigd vet verhoogt je ‘slechte’ LDL-cholesterol, en dit vergroot de kans op hart- en vaatziekten . Een beetje kokosvet kan geen kwaad, maar je kunt er beter niet te veel van eten.”

Avocado-olie

Avocado-olie heeft net zo'n neutrale smaak als zonnebloemolie en kan daarnaast ook goed gebruikt worden om in te bakken en braden.

Extra vergine olijfolie

Deze olijfolie (het liefst uit een donkere fles) is lekker om te gebruiken in bijvoorbeeld Deze olijfolie (het liefst uit een donkere fles) is lekker om te gebruiken in bijvoorbeeld saladedressing of gerechten die niet of nauwelijks verwarmd hoeven te worden. Bij gebruik op hoge temperaturen kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen.

Helemaal stoppen met het gebruik van olie? Ongezoete appelmoes (gebruik dan 3/4 van de hoeveelheid olie), geprakte banaan en geprakte avocado worden ook genoemd als alternatieven. Hebben wij nog nooit geprobeerd, maar misschien weten we niet wat we missen.

Bron: Radar, Voedingscentrum.nl.