Deka (91): “Mailen, online bankieren, skypen en netflixen. Ik word digitaal steeds slimmer”

Libelle in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nanette: “Mijn vader is heel nieuwsgierig: wij waren vroeger vaak de eersten met nieuwe gadgets als een cd-speler of dvd-speler. Dat redt hem nu: hij wil graag weten hoe het zit. Laatst heeft hij een Teams-vergadering van mijn werk bijgewoond, gewoon om eens te zien hoe dat gaat. ‘En waar zit jij nu?’ vroeg hij aan iedere collega. En toch: als je niet je hele werkende leven een computer hebt gebruikt, zoals mijn vaders generatie, dan heb je een enorme achterstand.”

Eigenwijs

Nanette: “Ik heb mijn vader vaak geholpen met digitale zaken, maar ben ongeduldig. ‘Dat snap je toch wel, pap?’ vroeg ik dan. We zijn ook allebei nogal eigenwijs. Dus belt hij liever Chris, mijn dochter. Die is binnen tien minuten bij hem en helpt hem met van alles. En dat is maar goed ook. Neem nou de aanvraag voor die coronapas met DigiD, dat is voor ouderen toch bijna niet te doen? Als je niet zo’n lief kleinkind in de buurt hebt, word je echt buitengesloten.”

Steeds slimmer

Deka: “DigiD – het zei me helemaal niets dat ik dat moest aanvragen. Ik probeer altijd eerst alles zelf, maar toen ik tijdens de aanvraag niet verder kwam, belde ik Chris. En die komt dan braaf, blijft vriendelijk en kalm, tikt met snelle vingertjes iets in en in drie seconden is het geregeld. Met mailen heb ik inmiddels geen problemen meer, online bankieren, skypen en netflixen gaat ook goed. Ik word steeds slimmer!

“Een cursus volgen? Ik heb liever mijn kleindochter”

Alleen WhatsApp blijft moeizaam: ik mail liever. Mijn dochter en kleindochter zitten de hele dag te klooien met hun telefoon, die denken als een computer. Ik gebruik mijn telefoon soms twee dagen niet. Een cursus volgen? Ik heb liever mijn kleindochter.”

Goed op weg

Chris: “Als ik opa help, leg ik in stapjes uit wat ik doe. Hij schrijft het op, we herhalen het samen en dan gaat hij zelf aan de slag. Ik ben geduldiger met opa dan mijn moeder, waarschijnlijk doordat er een generatie tussen zit. En ik denk graag mee: we hebben nu ingesteld dat opa de sms-code voor zijn DigiD als gesproken bericht op zijn vaste lijn krijgt. Als ik straks op kamers woon, kan ik niet zo makkelijk langskomen. Dan moet-ie het wel weten. Maar hij is goed op weg.”

Hulp bij digitale zaken

Ben je ook weleens aan het worstelen met dat online geregel? Je bent niet de enige! Ruim 4 miljoen Nederlanders zijn niet digitaal vaardig genoeg om zelfstandig zaken te doen met de overheid. Dit kan komen doordat er nooit eerder iets digitaal is aangevraagd. Maar het kan ook lastig zijn door laaggeletterdheid, dyslexie of slechtziendheid. Wist je dat van de 55+‘ers meer dan de helft digitale hulp nodig heeft?

Ook hulp nodig bij het regelen van digitale zaken, zoals het printen van een coronabewijs of het verlengen van een rijbewijs? Kijk eens op www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl daar vind je een bibliotheek bij jou in de buurt waar je naar binnen kunt lopen, voor hulp bij het regelen van digitale zaken.