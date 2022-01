Delphine is de buitenechtelijke dochter van Albert en moest jarenlang voor erkenning vechten. Pas sinds 2020 mag ze zichzelf officieel prinses noemen. Haar goede vriend Chris Michel besloot een documentaire te maken over haar leven. “Zij heeft jarenlang moeten zwijgen en wil nu voor eens en voor altijd háár verhaal vertellen”, zo vertelt Michel in een interview op NPO Radio 1. “Hoe zij het hele traject heeft ervaren, dat ze eerst werd verloochend en later erkend. Maar daarna wil zij er nooit meer over praten. Met deze documentaire sluit zij een periode af.”

“Ik hield van zijn persoonlijkheid”

Delphine, die de dochter is van barones Sybille de Selys Longchamps, ontdekt pas op haar zeventiende dat Albert haar vader is. Haar moeder had jarenlang een affaire met de jonge prins. Delphine kon haar geluk niet op toen ze te horen kreeg dat Albert haar vader was. “Het was geweldig toen ze (haar moeder, red.) het mij vertelde. Niet om wie hij was, want ik gaf niets om het feit dat hij prins is. Maar ik was opgelucht, want ik hield van zijn persoonlijkheid.”

Lange juridische strijd

Albert stond echter niet te springen om een ontmoeting. Sterker nog: hij ontkende alles. In 2013 eist Delphine met een dagvaarding een DNA-test van hem. Dit resulteert in een zeven jaar lange juridische strijd. Dat de macht van Albert ver reikt, blijkt wel als ze probeert een bankrekening voor haar zoon te openen. Delphine ziet dan dat ze op een zwarte lijst staat als politically exposed person. “Mijn leven en dat van mijn kinderen was onnodig moeilijk geworden en op een bepaald moment werd het ondraaglijk.”

“Hij liet me huilen”

Volgens Delphine was Albert tijdens de juridische procedure erg onaardig tegen haar. “De eerste keer dat ik hem en zijn advocaten bezocht, deed hij heel ‘smerig’ en maakte me aan het huilen. “‘Ach, als het niet zo goed gaat als artiest heb je wat aandacht nodig’, zei hij”, vertelt ze. “Ik kwam volledig vernield uit dat kantoor. Ze zeiden dat ik ‘een pistool tegen de koning z’n hoofd hield’ door naar de rechtbank te willen stappen.”

Bron: HLN, RTL Boulevard