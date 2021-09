Dennis Schouten verlaat noodgedwongen ‘Expeditie Robinson’: “De hel op aarde”

Hij benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met de kou of barre leefomstandigheden.

Hel op aarde

Op Instagram deelt Dennis Schouten zijn verhaal. Hij schrijft dat hij de eerste nacht plots geen gevoel meer had in zijn linkerarm. “In paniek liep ik direct naar het strand om te kijken of de rest van mijn lichaam het nog wel deed. In de stromende regen merkte ik dat vrijwel mijn hele linkerkant het niet meer deed, het gevoel was weg. Daar gaan we weer dacht ik... Een uur lang heb ik tegen mezelf staan praten in de hoop dat ik niet weer mijn spraak zou verliezen. Op dat moment besef je wel: dit is letterlijk de hel op aarde.”

TIA

De 26-jarige verslaggever werd eerder eens getroffen door een TIA en herkende de symptomen dus direct, laat hij weten. “De volgende dag heb ik gevraagd om een dokter. Mijn reflexen aan de linkerkant deden het niet meer, mijn bloeddruk was te hoog en ik kon mijn handen niet meer naast elkaar houden. Ik moest naar het ziekenhuis op het vaste land en toen is besloten dat ik niet meer verder zou gaan”, vervolgt Dennis.

Afscheid

“In tranen heb ik afscheid genomen van de groep. Het was niet alleen een teleurstelling dat dit het einde was van mijn expeditie, maar vooral omdat dit weer heeft kunnen gebeuren. Het gaat nu, drie maanden later, goed met mij! Ik let op mezelf”, besluit Dennis zijn openhartige verhaal op Instagram.

Bron: RTL Boulevard