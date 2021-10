Dennis Weening deelt verdrietig dierennieuws: “Toen ik haar zag liggen besefte ik pas hoeveel ik van haar hou”

“Het is maar een poes, dacht ik altijd. En ik ben zeker geen kattenmens. Maar ik wilde een kameleon en dus kwam er zeker een poes”, begint de presentator zijn bericht op Instagram. Bij een foto van de poes deelt hij het verdrietige bericht.

Zwak voor haar

“Toen Coco 4 was gingen we daarom naar het asiel en zij koos deze uit. Ze noemde haar Kitty. En ik heb altijd een zwak voor haar gehad. Ze was altijd een beetje angstig en had een heel schattig raar hoog “miauwtje”. (...) Nadat we ons eerst een paar maanden geleden zo’n zorgen maakte omdat we haar niet konden vinden, is ze vanavond doodgereden door een of andere hufter in een auto die niet eens de moeite nam om te stoppen.”

Huisdier koesteren

Hij twijfelde of hij het verhaal wel wilde delen, maar besloot het toch te doen omdat hij zijn huisdier wil koesteren. “Toen ik haar zag liggen op straat, besefte ik pas hoeveel ik van haar hou. En ik niet alleen, want vooral de meisjes en Stella zijn ontroostbaar. Wat kan een huisdier dan toch met je doen.”

Bron: Instagram