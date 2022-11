Deskundigen verwachten geen najaarsgolf: “We kunnen de coronamaatregelen loslaten”

De basisadviezen vanuit de overheid zijn op dit moment om thuis te blijven als je corona-gerelateerde klachten hebt en een zelftest te doen. Indien de test positief is, ga je in isolatie. Ook benadrukt de overheid om de (herhaal)prik tegen corona te halen en gelden de hygiëne-adviezen als regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en het gebruiken van papieren zakdoeken nog.

Hoe nu verder met de coronamaatregelen?

Waar het RIVM in eerste instantie nog waarschuwt voor een najaarsgolf, loopt het aantal besmettingen tot vooralsnog terug. Mede door vaccinaties en doorgemaakte besmettingen, draagt inmiddels 77 procent van de Nederlands antistoffen bij zich. Daarom wordt er geen grote coronagolf meer verwacht.

“Het komt dichtbij andere luchtweginfecties, dus ik denk dat we er niet veel meer mee moeten”, zegt arts-microbioloog Jean-Luc Murk. “Ik denk dat influenza (griep, een infectieuze aandoening van de luchtwegen, red.) deze winter de potentie heeft om grotere problemen te veroorzaken dan corona.”

Advies

Epidemioloog Frits Rosendaal: “We kunnen wel wat relaxter zijn over snottebellen. Ik ben optimistisch. Er is best een ingewikkeld scenario nodig om het weer fout te laten gaan. Je kunt het niet helemaal uitsluiten, maar we moeten een keer kunnen juichen. Het ziet er gunstig uit.”

Wees verstandig

Viroloog Bert Niesters is er ook voor om de coronamaatregelen los te laten. Hij vindt dat mensen zelf zo verstandig moeten zijn om niet bij kwetsbare mensen langs te gaan als ze klachten hebben.

Of we afscheid nemen van de regels, is uiteindelijk aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Volgens hem is er nog steeds een groep die ernstig ziek wordt van het coronavirus. Daarom blijft Kuipers het belangrijk vinden om het aantal besmettingen laag te houden.

Ook het RIVM is voorzichtig, vanwege de verspreiding van de nieuwe omikron-variant, BQ1.1. “Het is mogelijk dat deze of een andere nieuwe variant nog een golf veroorzaakt deze winter. We kunnen niet voorspellen hoe hoog die wordt”, stelt epidemioloog Susan van den Hof.

Bron: AD, Rijksoverheid