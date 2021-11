Déze 10 kattenrassen verharen (bijna) niet

Een kat die luid spint wanneer je ‘m aait en lekker tegen je aan komt liggen als je op de bank zit: er gaat niets boven de gezelligheid van een kat. Maar het is helaas niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Je kunt vaak iedere dag de stofzuiger erbij pakken, want je meubels zitten regelmatig helemaal onder de haren.

Allergie

Ook kan het zijn dat je allergisch bent voor katten. Heb je wanneer in de buurt komen van katten meteen last van een kriebel in de neus of moet je de hele tijd niezen en hoesten? Dan reageert je afweersysteem te heftig op een bepaald stofje. Mensen denken dat het door de haren van de dieren komen, maar vaak zijn het de huidschilfers of het speeksel. Mocht je toch een kat willen nemen, dan kan het een idee zijn om een hond te kiezen die niet verhaart. Kattenharen hebben namelijk vaak sporen van huidschilfers of speeksel, waardoor de allergie kan ontstaan.

Prijskaartje

Wil je dolgraag een kat, maar zie je al die dwarrelende haren niet zo zitten? Er zijn genoeg kattenrassen die bijna niet verharen. Eén ding: je moet er wel diep voor in de buidel tasten. Aan echte raskatten hangt een duur prijskaartje.

1. Devon Rex

Mocht je op zoek zijn naar een kat die niet veel verhaart én ontzettend slim is, dan is dit jouw kattenras. Deze actieve kat is dol op spelletjes en je kunt ‘m aardig wat trucjes leren.

Devon Rex Beeld Getty Images

2. Bengaal

Deze kat heeft een onwijs mooie vacht, dat nauwelijks verhaart. De Bengaal wordt vaak als hypoallergeen beschouwd en is zeer geschikt voor mensen met een allergie. Hij is speels en heeft een vriendelijk karakter.

Bengaal Beeld Getty Images

3. Sphynx

Dit is natuurlijk de ultieme kat die niet verhaart. De Sphynx heeft bijna geen haren. Je denkt misschien dat-ie helemaal naakt is, maar deze kat is bedekt met hele korte donshaartjes.

Let wel op: het verzorgen van Sphynx kost wel wat meer tijd. Zo moeten ze regelmatig gewassen worden. De talg die zich bij een kat met een normale vacht tussen de haren verdeelt, blijft bij een Sphynx op de huid liggen. De huid wordt daardoor plakkerig en het talg kan afgeven op meubilair en kleding.

Sphynx Beeld Getty Images

4. Oosterse korthaar

Deze kat is speels, intelligent en sociaal maar kan soms wel veel miauwen en spinnen. Daar staat tegenover dat ze bijna geen haren verliezen.

Oosterse korthaar Beeld Getty Images

5. Blauwe Rus

Hoewel de blauwe Rus een dikke, dichte vacht heeft, verharen ze minder dan andere populaire kattenrassen. Het is een nieuwsgierige kat, die ook dol is op relaxen.

Blauwe Rus Beeld Getty Images

6. Siamees

Siamese katten hebben een vacht dat weinig onderhoud nodig heeft. Het enige dat je hoeft te doen is ‘m af en toe met een fijne kam borstelen. Op die manier verwijder je alle losse haren en voorkom je dat ze verder verharen. Dat borstelen vinden ze ook nog eens hartstikke fijn.

Siamees Beeld Getty Images

7. Lykoi

Deze bijzondere kat heeft een vacht die vaak wordt vergeleken met een weerwolf. Op sommige plekken kan de kat kaal zijn, vooral in het gezicht. Over het algemeen verhaart deze kat een stuk minder dan de gemiddelde kat, maar het is nog wel belangrijk te vermelden dat de vacht van een Lykoi een paar keer per jaar kan vervellen.

Lykoi Beeld Getty Images

8. Cornish Rex

Hoewel de Cornish Rex wel haar heeft, is de vacht van deze kat gekruld en erg kort, waardoor ze minder verharen dan andere rassen. Deze kat is erg speels, dus een perfecte keuze als je een actieve kameraad zoekt voor jezelf of voor je andere huisdier(en).

Cornish Rex Beeld Getty Images

9. Birmaan

Je zou denken dat een kat met zo’n donzige vacht de hele dag door haren zou verliezen, maar niets is minder waar. Ook heeft de Birmaan een minimale hoeveelheid verzorging nodig. Ze zijn intelligent, nieuwsgierig en van nature zachtaardig. Het zijn daarom perfecte katten als je kinderen of andere huisdieren hebt.

Birmaan Beeld Getty Images

10. Exotische korthaar

Net als de blauwe Rus heeft ook deze kat een dikke en dichte vacht. Ze verharen bijna niet, maar je moet ‘m wel af en toe kammen om dood haar te verwijderen. Het is een kalm, ontspannen ras dat véél slaapt.

Exotische korthaar Beeld Getty Images

Liever aanhankelijk of rustig?

Bron: Be Chewy, Kattenplein