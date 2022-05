Deze 3 bekende Nederlandse vrouwen staan in de Quote-lijst met jonge miljonairs en dít is wat ze verdienen

Het gaat om Nikkie Plessen (37) die met haar mode-imperium aan de weg timmert en ook vaak te zien is aan de desk van RTL Boulevard. De tweede is model Doutzen Kroes (37) en nummer drie is ontwerpster Sharon Hilgers (32) van het bekende sieradenmerk My Jewellery.

Drie vrouwen onder de jonge Nederlandse miljonairs

Sharon staat van de drie het hoogst met een 29e plaats en een geschat vermogen van 45 miljoen euro. Doutzen zien we terug op plek 46 met ongeveer 28 miljoen euro. Dat is ook het geschatte vermogen van Nikkie, die genoegen moest nemen met een plaats onder Doutzen.

Mannen domineren de lijst

Mannen domineren al jaren de lijst. Op nummer 1 staat Adriaan Mol, de oprichter van betalingsverwerker Mollie. Hij heeft een geschat vermogen van 3,5 miljard euro. Robert Vis van MessageBird staat op nummer 2.

Ook verschillende dj’s staan weer in de lijst. zoals Martin Garrix, Afrojack en Hardwell. Hun vermogen is door de coronalockdowns wel teruggelopen, want ze konden in die tijd niet optreden.

Er zijn maar liefst 29 nieuwkomers in de lijst. Zoals Jordi van den Bussche, beter bekend als vlogger en YouTuber Kwebbelkop. Inmiddels zijn ook de eerste bitcoinmiljonairs te zien in de lijst. De handel in cryptomunten blijkt dus in ieder geval voor hen lucratief.

Bron: NU.nl/Quote