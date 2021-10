Deze 3 oefeningen rekenen af met je ‘kipfilets’

Extra fijn: voor deze oefeningen hoef je niet naar de sportschool te gaan. Je doet ze eenvoudig thuis of bij jou in de buurt.

De beste oefeningen voor slappe bovenarmen

Wie niet graag met ijzers smijt kan aan de slag gaan met de tips van de personal trainer van de sterren, Carlos Lens. In de video hieronder laat hij drie makkelijke oefeningen (en de valkuilen) zien. Doe je deze oefeningen een paar keer per week in sets van drie en tien tot vijftien herhalingen per keer, dan zie je op termijn het resultaat van je harde werken.