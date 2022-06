Deze 4 dingen kun je beter niet met azijn schoonmaken

Strijkijzer

Je koffiezetapparaat en waterkoker worden er stralend schoon van, dus je zou denken: hetzelfde trucje haal ik uit met m’n strijkijzer. Voor hem gelden echter andere regels, want azijn kan z’n interne onderdelen beschadigen. En een kapot strijkijzer is bijzonder onhandig als je nog niet in de ‘kreukvrije blousjes’-trend bent gestapt.

Hardhouten vloeren

Hardhouten vloeren kosten een behoorlijk zakcentje, dus die verpest je liever niet. Laat je niet foppen door azijn: in eerste instantie maakt het je vloer mooi en schoon, maar het hoge zuurgehalte botst met de afwerking. Na een tijdje maakt die felbegeerde glans plaats voor een doffe, lelijke uitstraling. Ook kan azijn en water in het hout trekken, waardoor je vloer krom gaat staan of verkleurt.

Stenen tafelbladen en tegels

Steen kun je het beste netjes houden met een speciale steenreiniger, of gebruik – heel simpel – afwasmiddel met warm water. De reden: het zuur in azijn etst in natuurlijk steen. Daar wordt het niet mooier op. Vermijd alles met ammoniak als je aan de schoonmaak gaat (en dingen van steen op je to-dolijst staan).

Sommige hardnekkige vlekken in stof

Over het algemeen levert azijn een knap staaltje schoonmaakkunst af als het om hardnekkige vlekken gaat. Gras-, ijs- en bloedvlekken vallen niet in die categorie. Deze substanties lossen namelijk snel op in stof. Hoe je er dan vanaf komt? Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar, dan weet je zeker dat je ze nooit meer terugziet.

Bron: RTL Nieuws