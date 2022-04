Déze 5 BN’ers werden als eerste ontmaskerd in ‘Make up your mind’

Voor dit nieuwe programma laten BN’ers waarvan niemand het ooit verwacht zich omtoveren tot fantastische dragqueens.

Make up your mind

Aan de kijkers thuis en de teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager de taak om te raden wie achter die tientallen lagen make-up, nepwimpers en pruiken verborgen zit. In totaal doen er 25 bekende Nederlanders mee, twintig kandidaten en vijf mystery guests. Elke week gaan vijf dragqueens in drie rondes de strijd met elkaar aan. Gedurende de uitzending vallen vier dragqueens af. Zij worden onthuld en de winnaar is uiteindelijk terug te zien in de finale. Aan het eind van elke aflevering ontvangt de winnaar de ‘maak je op voor de finale’-award uit handen van een mystery guest.

Dé grote verrassing van Make up your mind

In de eerste aflevering werden in totaal dus vijf dragqueens ontmaskerd. De BN’er die voor de grootste verrassing zorgde als dragqueen was Winston Gerschtanowitz. Niemand had geraden dat deze presentator zich had omgetoverd tot ‘Milly Charm’. Frank Dane en Victor Reinier werden daarentegen wel redelijk snel herkend door teamcaptains Nikkie en Fred.

Onherkenbaar

Later op de avond werd ook duidelijk Egbert-Jan Weeber in een van kostuums zat. Opnieuw had dat niemand verwacht. Volgens de kijkers was het dit keer sowieso erg lastig om de BN’ers te herkennen. “Wauw, complimenten voor de visagisten”, klinkt het dan ook op Twitter.

Boerin Bertie

Als kers op de taart kwam ook boerin Bertie nog om de hoek kijken. Zij was deze aflevering de mystery guest die aan het eind van de uitzending de ‘maak je op voor de finale’-award aan de winnaar uitreikt. Kijkers zijn onder de indruk. “Boer Bertie, hoe geweldig is dit dan?”, reageert een kijker. Een ander zegt: “Boerin Bertie is de winnaar van de avond.”

Wauw, complimenten voor de visagisten , ik herken echt niemand #makeupyourmind . pic.twitter.com/p3hH34LIUd — Bea (@beadankelman) 9 april 2022

#makeupyourmind was weer geweldig! Enige die k herkende was Egbert Jan Weeber, maar allen waren weer ZO goed. Zin in volgende week! — Petra Brouwer (@peachy2891) 9 april 2022

Vorig jaar was er maar 1 aflevering #makeupyourmind...leuk dat er nu meer afleveringen zijn. Vaste prik op de zaterdagavond samen met twitter. Leukkk😃 — Fanny☀️ (@SeventeesShawty) 9 april 2022

boerin bertie wat ben je geweldig #makeupyourmind — Esther is in love with Genya Safin (@me_fandoms) 9 april 2022

Bron: Make up your mind, Twitter