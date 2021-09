Déze 5 kruiden zijn heel goed voor je brein

Vele kruiden hebben een helende werking voor ons brein en onze lichamelijke processen.

Positief beïnvloeden

Volgens breinexpert Charlotte Labee heeft de gunstige werking van kruiden te maken met de fytonutriënten, ook wel bioactieve stoffen genoemd, die van nature voorkomen in planten en kruiden. “Deze voedingsstoffen bevatten chemische stofjes die onze hersenen kunnen bereiken en ons zo positief kunnen beïnvloeden.”

Advies van een specialist

Let wel op: als je aan de slag gaat met kruiden in supplementvorm, is het verstandig om advies te vragen aan een specialist. Als je zomaar wat doet, kan een te hoge dosering van iets een enorme disbalans veroorzaken. Het kan dan juist averechts werken.

Deze kruiden zijn in ieder geval goed voor je brein:

1. Salie

Deze specerij staat vooral bekend om zijn scherpe geur, maar wist je dat het eten van salie veel voordelen heeft? Uit onderzoek is gebleken dat salie de hersenfunctie en het geheugen kan verbeteren. In een studie met proefpersonen met een milde tot gematigde vorm van Alzheimer, trad er bijvoorbeeld een aanzienlijke verbetering op in het functioneren van de brein.

2. Ashwagandha

Uh, een watte..? Ashwagandha is een van de belangrijkste kruiden uit de Ayurveda, de traditionele Indiase geneeskunde. Het kruid heeft een revitaliserende werking op je lichaam, specifiek op je bijnieren en schildklier. Maar het verbetert ook de conditie van je lichaam en geest en draagt bij aan een gezond en lang leven.

3. Kaneel

Om je brein goed te laten functioneren is het belangrijk dat je bloedsuikerspiegel niet continu op en neer schiet. Kaneel kan daarbij helpen. Verder laat een onderzoek uit 2015 zien dat kaneelextract de achteruitgang van de hersenen door ouderdom tegen kan gaan. Het onderzoek werd gedaan bij ratten, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat dit ook voor mensen zou gelden.

4. Kamille

Het is wetenschappelijk bewezen dat de flavonoïde genaamd apigenine nauw betrokken is bij het proces om de informatieoverdracht tussen neuronen te verbeteren. Dit stofje vind je onder andere terug in kamille, tijm, peterselie en rode peper.

5. Paardenbloem

De bladeren van de paardenbloem bevatten bovengemiddeld veel waardevolle voedingsvezels, vitamines en mineralen die essentieel zijn voor een gezond brein. Verder kunnen ze, net als donkere bladgroenten, helpen om je zenuwstelsel te herstellen als dat door bijvoorbeeld chronische stress is aangetast.

Bron: Charlotte Labee, Very well mind, Well+Good.