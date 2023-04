Déze 5 natuurfenomenen zijn adembenemend

Déze bijzondere natuurfenomenen moet je eigenlijk een keer in het echt hebben gezien.

1 Mammatuswolken

Mammatuswolken zijn enkele van de meest ongewone en kenmerkende wolkenformaties die je zult tegenkomen. Het woord ‘mammatus’ komt van het Latijnse ‘mamma’, dat ‘uier’ of ‘borst’ betekent. In feite is het een reeks uitstulpingen of buidels die uit de basis van de wolk komen.

Ze komen vaak voor in combinatie met Cumuloniumbus-wolken, die vanwege hun enorme massa onstabiele lucht en onweersbuien veroorzaken. Mits de lucht koud genoeg is, is bij Mammatuswolken kans op hagel, zware regenval en bliksem. In de winter kunnen ze zorgen voor sneeuw.

De opvallende verschijning van Mammatuswolken is het best zichtbaar als de zon laag aan de hemel staat en de buidels worden omlijst door het zonlicht. Tot grote faschinatie van metereologen en fotografen.

2. Feeëncirkels

In Namibië is er een bijzonder natuurfenomeen: in de woestijn vind je vegetatieloze cirkels met soms wel een diameter van 12 meter. Tal van legendes proberen het fenomeen te verklaren. Het zouden bijvoorbeeld voetstappen zijn van de goden. Wetenschappers zijn er nog altijd niet achter hoe de mysterieuze cirkels zonder beplanting ontstaan. Heeft het te maken met termieten, die hun nest plantvrij willen houden, of met planten die strijden om water? De zogenaamde feeëncirkels zijn ook te vinden in Pilbara, Australië.

3. Richatstructuur

De Richatstructuur of Guelb el-Richat heeft ook wel de bijaam ‘Het blauwe oog van Afrika’. De cirkelvormige structuur is te vinden in Mauritanië en heeft een diameter van wel 50 km! Daardoor is de structuur enkel goed te zien vanuit de ruimte. Het is onduidelijk hoe de bijzondere structuur is ontstaan. Mogelijke verklaringen zijn een meteorietinslag of erosie.

4. The Wave, Coyotte Buttes

Dit unieke rotslandschap, met in het centrum een versteende golf, vind je helemaal in het noorden van Arizona, de Verenigde Staten. De golf wordt getypeerd door zijn doorgroefde wanden. Het gesteente bestaat uit zandsteen en is heeft prachtige rode, roze en gele kleuren.

5. Marmergrotten

De marmergrotten in Chili lijken haast wel onecht. De grotten herbergen wel 5000 ton aan marmer! De binnenvallende zonnestralen verlichten de grot, waardoor het water de prachtige blauwe kleur van het marmer weerkaatst. Het geheel lijkt wel magisch. Je kunt de grotten enkel bezoeken met een boot vanuit Puerto Rio Tranquilo, maar het is zeker dan de moeite waard.

Earth Day staat in het teken van duurzaamheid. De hele wereld rondvliegen is helaas allesbehalve duurzaam. Gelukkig zijn er ook dichter bij huis genoeg parels te vinden. In onderstaande video zie je de 6 mooiste stranden van Europa.

Bron: Instagram, Travel-experts.be