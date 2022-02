Déze 5 voedingsmiddelen zijn minder lang houdbaar dan je denkt

1. Meel en bloem

Je zou misschien denken dat je een product dat zo droog en poederig is een hele tijd kan bewaren. Maar als je een zak meel of bloem (zoals veel van ons) alleen dichtvouwt en niet luchtdicht afgesloten bewaart, blijft het maar een paar maanden goed. In een luchtdichte doos verleng je dat naar 2 jaar!

2. Havermout

Ook havermout blijft minder lang goed dan veel mensen denken. Dat heeft te maken met de gezonde vetten in havermout: die blijven maar 4 tot 6 maanden goed. Heb je daarna toch nog havermout over? Dan kun je de rest beter weggooien en een nieuwe verpakking kopen.

3. Olijfolie

Afgezien van de plakkerige fles die het soms oplevert, moet je olijfolie lang kunnen bewaren. Toch? Producten op olie zijn immers ook altijd lang houdbaar. Toch is ook je olijfolie na het openen van de fles na een jaar niet meer de beste. Andere soorten olie, zoals sesam- of walnootolie hebben een nog veel kortere houdbaarheid.

4. Thee

Voor thee geldt: hoe donkerder de thee, hoe langer hij houdbaar is. Lichte theesoorten, zoals groene en witte thee, blijven zo’n zes maanden lekker. Donkerdere thee een paar maanden langer. Maar over het algemeen is het wel zo dat de smaak steeds minder lekker wordt naar mate je ’m langer bewaart.

5. Kruiden en specerijen

Wie heeft er niet ooit een potje kruiden of specerijen gekocht voor dat ene recept om het vervolgens haast nooit meer aan te raken? Weggooien is zonde, dus je bewaart het potje eindeloos. Dat is helaas niet zo’n goed idee: ook gedroogde kruiden en specerijen verliezen na een half jaar al een groot deel van hun smaak.

Gelukkig zijn er ook veel producten die je juist langer kunt bewaren dan je denkt. In dit artikel leggen we uit hoe dat zit!

Bron: Welingelichte kringen.