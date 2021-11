Deze acteur is verkozen tot meest sexy man ter wereld

Paul Rudd - onder andere bekend van zijn rol als Ant-Man in de gelijknamige films en zijn rol als Mike Hannigan in de populaire televisieserie Friends - neemt daarmee het stokje over van Michael B. Jordan, die vorig jaar de titel ‘Sexiest Man Alive’ kreeg. Met voorgangers als Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney en Richard Gere geen verkeerd lijstje om in te staan.

Sexy diners

Rudd kan het zelf maar moeilijk geloven en zegt in een reactie: “Er zijn zoveel mensen die deze titel meer verdienen dan ik.” Wel gaat hij nu natuurlijk gebruik maken van deze titel en hoopt hij uitgenodigd te worden tot de ‘sexy diners’ met de vorige winnaars.

Paul Rudd Beeld Getty Images

Paul Rudd Beeld WireImage

Bron: AD.nl