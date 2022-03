De actrice en acteur hebben al iets met elkaar gemeen: want ze hebben allebei in Goede Tijden, Slechte Tijden gespeeld. Holly speelde van 2016 tot 2017 in de soap, terwijl Joep van 2010 tot 2021 in de soap te zien was. Voor Joep eindigde zijn avontuur bij GTST niet heel leuk, hij werd namelijk onverwacht uit de serie geschreven. Gelukkig komen er nog genoeg leuke andere dingen op zijn pad, waaronder dus dit gastrolletje in Flikken Maastricht.

Moord op golfclub

In de aflevering van morgen speelt Holly Mae een medewerker op een golfclub waar een moord is gepleegd en Joep speelt iemand die verwikkeld raakt in een burenruzie. Op de Maastrichtse golfclub wordt een lid dood aangetroffen en al snel blijkt dat de zaak gelinkt is aan een moord in Sittard, aangezien de mannen met een kogel uit hetzelfde wapen zijn vermoord. Maar waarom zou iemand beide mannen dood willen hebben?

Flikken Maastricht is elke vrijdag om 20.35 te zien op NPO 1.

Bron: RTL Boulevard