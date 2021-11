Déze bijwerkingen kun je krijgen van de griepprik

Net als van andere vaccinaties kun je van de griepprik namelijk bijwerkingen krijgen. Veel mensen denken dat je van de griepprik ook griep kunt krijgen, omdat je stukjes griepvirus toegediend zou krijgen, maar is dat ook zo?

Bijwerkingen griepprik

Over de bijwerkingen van de griepprik laat het RIVM weten: “De eerste dag na de vaccinatie kunnen onder andere pijn, roodheid en een lichte zwelling ontstaan op de prikplaats. Ook kunt u last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en pijn in de gewrichten.”

Duur van de bijwerkingen

Dit gaat vanzelf binnen enkele dagen tot een week over. Deze symptomen komen vooral voor bij kinderen die nog niet eerder met een griepvirus in aanraking zijn gekomen.

Waarom krijg je hier last van?

Krijg je last van bijwerkingen? Dan komt dat doordat het lichaam denkt dat er sprake is van een echte infectie. Het is dus een volkomen normale reactie. Het is juist een teken dat het vaccin werkt.

Veiligheid

Voor een ernstige reactie op de griepprik hoef je niet bang te zijn. Voordat de griepprik aan je wordt gegeven, wordt deze namelijk goed onderzocht, waardoor het veilig kan worden toegediend.

Kun je griep krijgen van de griepprik?

Doordat je last kan krijgen van hoofdpijn en koorts na de griepprik, kun je denken dat je griep hebt. Maar nee, van de griepprik kun je geen griep krijgen. Er zitten wel stukjes griepvirussen in de griepprik, maar dit zijn dode stukjes. Griep krijg je alleen van een levend virus.

Bron: RIVM.