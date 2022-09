Deze bijzondere uitspraak doet Camilla over koningin Elizabeth

Er is zondag een speciale televisieavond op de publieke zender BBC met een hommage aan de overleden koningin Elizabeth. In aanloop naar de nationale minuut stilte om 20.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd) spreekt onder meer Camilla een boodschap uit over de queen.

Onvergetelijke glimlach

In de vooraf opgenomen boodschap zegt Camilla dat ze warme herinneringen aan haar schoonmoeder koestert. De vrouw van koning Charles zegt: “Ik zal me haar glimlach altijd blijven herinneren. Die glimlach is onvergetelijk. En haar prachtige blauwe ogen lichtten haar gele gezicht op als ze lachte.”

Eenzame vrouw

Camilla doet ook een bijzondere uitspraak over Elizabeth. “Het moet zo moeilijk voor haar zijn geweest om een eenzame vrouw te zijn. Er waren geen vrouwelijke premiers of presidenten. Ze was de enige, dus ik denk dat ze haar eigen rol heeft gespeeld.”

De koningin-gemalin zegt in haar boodschap dat de vorstin “voor altijd deel zal uitmaken van ons leven” en dat zal gelden voor heel veel mensen. “Ik ben nu 75 en ik kan me niemand herinneren behalve The Queen die er was.”

Wake

Het programma op de BBC begint zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd. Zondag is de laatste dag dat het publiek afscheid kan nemen van Elizabeth. Charles en William verrasten zaterdag de mensen die in kilometers lange rijen stonden te wachten. De kleinkinderen hielden een wake bij haar kist.

Maandag is de staatsbegrafenis.

Bron: BBC/ANP