Deze bijzondere vondst deed een Amerikaans stel achter de muur

Rob Jones kwam tijdens het renoveren van de keuken en badkamer iets onverwachts tegen. Hij was bezig een ingebouwde toiletrolhouder te verwijderen toen hij door het gat wat achterbleef iets hij zag wat leek op een pakketje gewikkeld in doeken.

Hij riep zijn vrouw Grace erbij, want hij vond het toch een beetje spannend. Je weet immers maar nooit wat er in zo’n oud pakketje kan zitten. Het bleek gelukkig voor het stel iets minder griezelig te zijn dan gedacht. Het bleek om twee hamburgerverpakkingen van McDonald’s te gaan met oude frietjes erin.

Frietjes in goede staat

Op de foto blijken de frietjes nog niet eens in zo’n slechte staat te zijn, maar heel smakelijk ziet het er ook niet uit. “We vonden de frietjes er onwerkelijk uitzien. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die in zo’n papiertje nog zo goed bewaard zijn gebleven?”

“We gaan er een beetje van uit dat degene die het huis bouwde daar waarschijnlijk ooit is gaan lunchen. Misschien is het eten in het gat gevallen of ze hebben het expres gedaan,” vertelt Rob. Hij deelde een foto ervan op Pinterest.

Rob en Grace kochten het huis in 2015. Het is gebouwd in 1959, waardoor het stel er vanuit gaat dat de frietjes meer dan zestig jaar oud zijn.

Beeld Credit: Rob Jones/Reddit

Bron: People