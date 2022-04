Edson da Garça kennen we onder andere als televisiekomiek: hij presenteerde onder andere Dutch ridiculousness, waarin de grappigste video's van het internet werden getoond en besproken. Verder presenteert Edson vaker kinderprogramma's zoals Willem Wever en Gewoon bloot. Én we kennen Edson natuurlijk van het vorige seizoen van De verraders, waar hij met Daan Nieber een duo vormde.

Drukke agenda

De reden dat André dit jaar de bakspatel overdraagt aan Edson is zijn volle agenda: “Mijn agenda is voller dan vol waardoor er helaas geen plek meer is voor Heel Holland bakt kids. Maar ik kan Janny en Robèrt niet alleen de tent insturen... Gelukkig heb ik in Edson een fantastische vervanger gevonden”, zegt André.

Het duurt nog even voor het nieuwe seizoen van Heel Holland bakt kids met Edson wordt uitgezonden: pas in het najaar van 2022 is het zover. Enthousiaste thuisbakkers van 9 tot en met 11 jaar kunnen zich wel al opgeven om dit jaar mee te doen.

André van Duin en Edson da Graça. Beeld Omroep Max

Meesterbakkertjes

Nog niet bekend met Heel Holland bakt kids? In deze versie van het populaire bakprogramma zijn het bakduo’s bestaande uit één kind en één volwassenen die er iedere week op los bakken. Verder is het programma grotendeels zoals je van de volwassen-versie gewend bent: Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven jureren de baksels en tot op dit jaar presenteerde André van Duin de boel. Iedere week krijgen de kandidaten drie bakopdrachten en aan het einde van de aflevering wordt er een afvaller en een meesterbakker bekend gemaakt. Altijd spannend wie er met de winst vandoor gaat!

Bron: Omroep Max.