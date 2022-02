Déze BN’ers betuigen hun steun voor Oekraïne op de Dam

Claudia de Breij

Onder andere Claudia de Breij heeft zich vandaag aangesloten bij het protest. Ze deelt erover op Twitter en Instagram en zegt dat mensen ook zónder Oekraïnse vlag een signaal kunnen afgeven:

Victoria Koblenko

Actrice Victoria Koblenko is vandaag op de Dam aanwezig. Ze is zelf van Oekraïense komaf en draagt een bord bij zich met de tekst Put in some love.

Georgina Verbaan

Op Twitter deelt Georgina Verbaan, ook aanwezig op de Dam, een deel van een speech die daar gehouden wordt:

Jan Slagter

Niet alleen bekende Nederlanders van voor de schermen betuigen vandaag hun steun: ook Jan Slagter, oprichter en directeur van Omroep Max, is vandaag op de Dam.

Jeangu Macrooy

Ook Jeangu Macrooy, de zanger die namens Nederland meedeed aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, deelt in zijn Instagram Stories dat hij aanwezig is op de Dam. Vlak voor het weekend maakte de European Broadcasting Union (EBU) nog bekend dat Rusland dit jaar is uitgesloten van het Songfestival, vanwege de inval in Oekraïne.

