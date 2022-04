Deze BN’ers doen mee aan een speciale editie van ‘Het perfecte plaatje’

Vanaf 1 juni is het nieuwe seizoen van Het perfecte plaatje te zien op televisie. Maar dit is seizoen is net anders dan andere seizoenen. De kandidaten Daphne Bunskoek, Jochem van Gelder, Renée Soutendijk, Tim den Besten, Babette van Veen, Maurice Lede, Thomas Berge en Roxanne Kwant zijn voor deze speciale editie namelijk afgereisd naar Argentinië.

Speciale editie Het perfecte plaatje

De locatie is niet alleen anders, maar ook het programma zit daardoor wat anders in elkaar. Waar kandidaten in eerdere seizoenen tussendoor thuis nog veel konden oefenen omdat het programma over een langere periode werd opgenomen, is alles nu opgenomen is drie weken en moesten de kandidaten dus ook snel groei laten zien.

Winnaar vorig seizoen

Het vorige seizoen van Het perfecte plaatje werd gewonnen door presentator en acteur Patrick Martens. Hij mocht als winnaar van het zesde seizoen een fotoreportage maken voor National Geographic Magazine. Eerder wonnen Bibi Breijman, Humberto Tan en Patty Brard het programma al.

Bron: RTLBoulevard.nl