Deze BN’ers doen mee aan het nieuwe seizoen van ‘Het perfecte plaatje’

Het nieuwe seizoen van Het perfecte plaatje wordt wederom gepresenteerd door Tijl Beckand. Ook celebrityfotograaf William Rutten en documentairefotograaf en Zilveren Camera-winnaar Cynthia Boll keren terug om de foto’s te beoordelen.

Deelnemers

Comedian Najib Amhali, stylist Maik de Boer, actrice Tina de Bruin, zangeres en actrice Bente Fokkens, documentairemaker Linda Hakeboom, actrice en auteur Inge Ipenburg, acteur en zanger Edwin Jonker, presentatrice Geraldine Kemper, zangeres Trijntje Oosterhuis en programmamaker Filemon Wesselink doen mee aan het nieuwe seizoen.

Deelnemers nieuw seizoen 'Het perfecte plaatje' Beeld William Rutten

Extra lang seizoen

Woensdagavond was de spannende ontknoping van Het perfecte plaatje in Argentinië te zien. Thomas Berge, Jochem van Gelder en Maurice Lede namen het in Argentinië tegen elkaar op in de finale. Presentator Maurice ging er uiteindelijk met de winst vandoor. Tijl maakte aan het einde van de aflevering bekend dat kijkers dit najaar een extra lang seizoen staat te wachten.

Over ‘Het perfecte plaatje’

In Het perfecte plaatje gaan tien bekende Nederlanders met een passie voor fotografie de strijd met elkaar aan om de beste foto te maken. Elke week zijn er thema’s waarbinnen verschillende opdrachten uitgevoerd moeten worden. Deze opdrachten worden beoordeeld door vaste juryleden en wisselende gastjuryleden die de deelnemers tips geven bij het betreffende thema.

Bron: RTL Boulevard