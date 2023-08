Déze BN’ers en royals varen mee tijdens de Canal Parade Amsterdam

Bekend Nederland is zeer aanwezig tijdens de Canal Parade, hét hoogtepunt van Pride Amsterdam.. Op de tachtig vaartuigen die zaterdagmiddag door de grachten varen, kun je dansende bekenden ontdekken.

Tv-zender RTL heeft een eigen boot vol BN’ers. Gerard Joling, Famke Louise, Caroline Tensen, John Williams, Froukje de Both, Soy Kroon, Holly Mae Brood, Carlo Boszhard, Richard Groenendijk, Loiza Lamers en Ellie Lust varen daarop mee.

Op een boot van AVROTROS zijn presentatoren Hila Noorzai en Rik van de Westelaken en ex-Eurovisie Songfestival-deelneemster Stefania te zien. Een andere Songfestival-deelnemer, Jeangu Macrooy, is ook van de partij

Jeangu Macrooy Beeld NL Beeld / Patrick van Emst

Rikkie Kolle, de nieuwe Miss Nederland, viert haar eerste Canal Parade Amsterdam, zo liet ze op Instagram weten. Zij won vorige maand de verkiezing als eerste transgender vrouw ooit.

Royals tijdens de Canal Parade in Amsterdam

Op de boot van defensie is prins Pieter-Christiaan aanwezig. Hij is sinds 2018 reservekolonel bij de marechaussee. De andere royal die niet mag ontbreken, is gravin Eloise. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien vaart tussen alle BN’ers mee op de RTL-boot.

Op beelden die live werden uitgezonden op NPO 1 was te zien dat Eloise aan het zingen en dansen was op de muziek. Haar goede vriend, influencer en presentator Robbert Rodenburg zette de gravin samen met Fred van Leer en Monica Geuze op de foto, zo is te zien op zijn Instagram.

Drukte langs de vaarroute

De Canal Parade wordt ondanks de buien druk bezocht. Langs de Amsterdamse grachten staat het weer rijen dik. De botenparade duurt nog tot 18.00 uur.

