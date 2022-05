Deze BN’ers staan stil bij Moederdag

Patricia Paay is bijzonder trots dat haar moeder volgende week de mooie leeftijd bereikt van 96 jaar. “Wat een mijlpaal. Ik plaats regelmatig iets uit het verzorgingshuis waar zij verblijft. Natuurlijk ga ik ook vandaag even naar haar toe met iets lekkers.”

Realityster Dave Roelvink deelt een foto van zijn vriendin Jazzlyn Dusoswa, die hun kindje vasthoudt en een foto van zijn moeder die hem als baby vasthoudt. “De eerste grote liefde in je leven is je moeder. Vergeet dat niet”, laat hij weten.

Zanger en acteur Jim Bakkum schrijft bij een foto van zijn vrouw Bettina Holwerda met hun kinderen: “Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik iedere dag blij ben dat zij de moeder van mijn kinderen is.”

Mariska Bauer tot slot geeft aan hoe blij ze is met haar gezin. “Wat ben ik een gelukkig mens dat ik jullie moeder mag zijn. Ik ben zo ongelofelijk trots op jullie alle vier”, zegt ze over haar vier kinderen samen met man Frans.

Gemis

Ook Gordon staat stil bij zijn moeder. “Op deze dag eer ik jou altijd extra.....”, schrijft hij bij een foto van zijn inmiddels overleden moeder, “ik ben er nu niet om een tompouce te brengen naar je graf, maar heb hier een Hema gevonden waar ik er postuum een neem op jou!”

Birgit Schuurman staat ook stil bij de mensen voor wie het een verdrietige dag is: “Voor iedereen voor wie Moederdag juist een verdrietige dag is door gemis van eigen moeder of het zelf niet moeder kunnen worden: ik stuur jullie mijn liefde…”

Bron: Instagram/ANP