Déze boerderij is volgens Wakker Dier de mooiste plek voor kalfjes om op te groeien

Volgens Wakker dier haalt de boer in 99 procent van de gevallen het kalf direct na de geboorte bij de moeder weg. Gelukkig zijn er ook boeren die dit een stuk diervriendelijker aanpakken.

Winnaar Koetjes en kalfjesverkiezing

Een mooi voorbeeld daarvan zijn melkveehouders Gerjo Koskamp en Jara van Rooij met hun boerderij Ruimzicht. Daar lopen inmiddels vier generaties koeien bij elkaar in de wei en precies daarom hebben zij de Koetjes en Kalfjesverkiezing gewonnen. Gerjo en Jara kregen maar liefst 60 procent van alle stemmen.

Positieve gevolgen

Op boerderij Ruimzicht mogen de dieren zelf kiezen of ze willen genieten van de koelte in de ruime stal of van de frisse lucht in de wei. Gerjo en Jara houden al meer dan twintig jaar de kalfjes bij de koe, omdat zij denken dat dit positieve gevolgen heeft voor de gezondheid en ontwikkeling van het kalf. “Gerjo en Jara zijn echte pioniers. Zij zijn een voorbeeld voor de hele melkindustrie”, schrijft Anne Hilhorst van Wakker dier op de website.

Voordelen kalfjes bij de koe houden

Kalfjes minstens drie maanden bij de koe houden, heeft volgens voorstanders verschillende voordelen. Zo krijgen ze in de eerste maanden veel moederliefde. Verder kost het evenveel of minder tijd, omdat er geen aparte flesvoeding nodig is. Bovendien zijn er vaak minder dierenartskosten, omdat het gezonder blijkt te zijn voor de kalfjes.

Het systeem veranderen

De twee melkveehouders zijn stiekem best wel trots. “Door het winnen van de Koetjes en Kalfjes Cup voelen we ons gesteund”, laten zij weten in de persverklaring. “De maatschappij lijkt soms niet klaar te zijn voor vooruitstrevende bedrijven als dat van ons, maar samen kunnen we het systeem veranderen.”

Bron: Wakker dier, Kalfjes bij de koe