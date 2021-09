Déze burgemeester is verkozen tot de beste ter wereld (en hij neemt zélf de telefoon op als je zijn gemeente belt)

Ahmed Aboutaleb kreeg een bijzondere prijs uitgereikt: de World Mayor Prize. Dat is een wereldwijde erkenning dat zijn manier van besturen dusdanig bewonderenswaardig is dat hij tot beste burgemeester ter wereld werd verkozen.

10 over 7

Aboutaleb is sinds januari 2009 burgemeester van Rotterdam. Om 19.10 uur gisteravond werd hij gemaild door de organisatie met het bericht dat hij de prijs had gewonnen.

Niet verwacht

Dat had hij niet verwacht, vertelt hij aan RTL Nieuws. “Ik moet zeggen dat ik het een heel bijzondere onderscheiding vind. Ik wist dat ze ermee bezig waren, want de organisatie had nogal wat vragen gesteld aan mensen om me heen. Maar als je weet dat het gaat om een enorme diversiteit aan burgemeesters uit de hele wereld is het laatste dat je verwacht dat de keus op jou valt.”

Ahmed Aboutaleb is niet altijd de makkelijkste om mee samen te werken, zo blijkt uit een uitgebreide reconstructie van NRC over Aboutaleb op weg naar zijn derde termijn als burgemeester. Maar uiteindelijk blijkt hij toch, en dat is nu dus ook internationaal bevestigd, een briljant bestuurder te zijn.

Ondanks zijn serieuze rol is er ook altijd ruimte voor wat lucht. Toen Rotterdam zich opmaakte voor het Eurovisie Songfestival, gingen de voetjes in het gemeentehuis ook van de vloer. Deze swingalong is een internationale campagne om alle fans te laten meedansen. Bekijk hem hieronder!

Bron: NRC, RTL Nieuws, Youtube.